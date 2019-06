L’acteur qui joue Draco Malfoy croit que Harry Potter était en amour avec lui et voici pourquoi

On connaît Tom Felton pour son rôle de Draco, le méchant garçon à la chevelure blond platine qui détestait Harry Potter.

Comme toute bonne franchise pour jeunes adultes, les fans s’amusent à s’imaginer que certains personnages qui n’étaient pas en couple dans les livres ou les films étaient en fait, en amour.

C’est la raison pour laquelle on trouve une tonne de «fan fictions» en ligne qui racontent des histoires d'amour imaginées par des fans entre, par exemple, Draco et Hermione, ou encore Sirius et Lupin.

Eh bien, dans le cadre d’une entrevue chez AOL, Tom Felton a pratiquement confirmé la relation de l’un des duos fictifs qui fait couler le plus d’encre, ce Draco et Harry.

AgenceQMI

En répondant à des questions que AOL appelle «facts or fan fic?» (faits ou fiction), on a demandé à Tom ce qu’il pensait de la théorie selon laquelle Harry a toujours été en amour avec Draco, même quand il était en couple avec Ginny.

Sans hésiter une seule seconde, Tom s’est empressé d'acquiescer! L’acteur a répondu: «Ah! Je crois que c’est clairement un fait. Harry a toujours eu un faible pour Draco. Il ne pouvait même pas le cacher!».

Rupert Grint, l’acteur qui jouait Ron, était aussi présent à l’entrevue. Suite à cette question, il a même dit qu’il croyait que Ron avait aussi des sentiments pour Draco! Il me manque qu'Hermione à confirmer...

Et si vous voulez rencontrer Tom Felton, il sera au Comic Con de Montréal le week-end du 6 et 7 juillet.