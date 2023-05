La youtubeuse Cam Grande Brune partage un diagnostic poignant

La personnalité du web a partagé avec ses abonnés une nouvelle sur sa santé dans un témoignage teinté d'humour et de force, à son image.

Alors qu'elle échange régulièrement avec des invités pour partager leur histoire et connaître différentes réalités dans son podcast À Huis Clos, Cam Grande Brune, dans nos écrans depuis 2012 avec sa chaîne Youtube, a elle-même fait une annonce poignante sur sa page Instagram.

Camille, sous une touchante plume, annonce ceci: «J'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques il y a quelques semaines. Une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux pis qui peut amener une panoplie de symptômes ultra différents d'une personne à une autre.

Ça m'a pris un an et demi de symptômes, 1 chiro, 1 physio et 4 médecins avant qu'on trouve ce que j'avais. C'est fucké de penser que ton corps s'attaque à lui-même. J'ai commencé mon traitement il y a une semaine, j'essaie de m'ajuster à ma nouvelle réalité. Ma fatigue est au TOP de sa forme, contrairement à moi 🤪.

Pis outre les symptômes, une des choses difficiles c'est que c'est une maladie invisible. Ça paraît pas qu'on va pas bien. C'est dur à comprendre de l'extérieur.

Pis aussi, le fait que je doive mettre quelques affaires sur pause. Ça brise un peu le coeur de se rendre compte que je peux moins en faire qu'avant au quotidien et de devoir mettre de côté certains projets le temps d'aller mieux.

C'est pas tous les jours facile, mais je reste optimiste! Y'a rien de plus fort que l'esprit. 🫶 Pis comme ça vient par vague, suffit que je la surf assez longtemps pour retourner sur la plage. 🌊»

Après ce partage, elle a reçu une vague d'amour de son copain le créateur Fred Bastien Forrest, ses collègues créateurs de contenus ainsi que des témoignages d'abonnés qui se sont sentis interpellés par son histoire.

Camille a par la suite indiqué se sentir libérée d'avoir fait l'annonce de sa condition, accompagnée de son fidèle compagnon, Schubert.

On admire la sortie de Camille et on lui envoie plein de douceur pour le futur.

