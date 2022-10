Émojis: La véritable signification des signes de mains

Les différents émojis de mains peuvent être confondants ou assez directs lorsqu'introduits dans une conversation écrite. Ils peuvent aussi être assez directs si vous en connaissez bien l'utilisation. Découvrez ce que signifie réellement chaque signe.

Ce guide peut être assez utile quand vous tentez de comprendre les messages de votre crush.

Voici la signification de tous les émojis de mains.

Pouce en l'air

Courtoisie

Le pouce en l'air est mis en guise d'approbation dans les échanges plus formels. Dans des conversations plus personnelles, le pouce en l'air peut avoir une pointe de sarcasme et dire que quelque chose n'est pas bon.

Pouce vers le bas

Courtoisie

Aucun sens caché n'est lié à cette émoticône. Un pouce vers le bas exprime très bien la désapprobation ressentie par celui qui l'envoie.

Mains en prière

Courtoisie

Les mains ainsi collées sont signe de reconnaissance et un remerciement sincère. Il peut aussi être mis dans une conversation pour demander quelque chose avec insistance, en suppliant l'interlocuteur. Très rarement, il peut aussi être vu comme un high five. Il est bien plus souvent utilisé pour le respect, la prière ou le Namaste.

Signe de paix

Courtoisie

Dans la culture populaire, ce signe est utilisé pour signifier la paix. Toutefois, si on remonte un peu plus loin, les doigts forment le V de la victoire. Ce geste est une insulte au même titre qu'un doigt d'honneur chez les Anglais. Il peut aussi signifier le chiffre deux.

Applaudissement

Courtoisie

Les mains qui applaudissent peuvent signifier le même geste recréé dans une conversation écrite. Toutefois, si les personnes avec qui vous avez une conversation avec des personnes proches qui comprennent votre sarcasme, il se peut que les mains qui applaudissent signifient que le comportement d'une personne ne mérite pas de main d'applaudissement.

Main de face, index vers le haut

Courtoisie

Un index ainsi relevé peut indiquer qu'on a une question ou le chiffre un. Dans une utilisation plus festive, le doigt levé indique qu'on veut enflammer la soirée.

Index pointant vers le devant

Courtoisie

Le doigt pointe l'interlocuteur, la personne qui lit le message. C'est donc pour mettre l'emphase sur cette personne qu'on utilisera cet émoji.

Index vers la droite et index vers la gauche

Courtoisie

De base, ces émojis sont utilisés pour pointer quelque chose, attirer le regard vers où le doigt pointe. Utilisés ensemble, ces émojis peuvent servir à exprimer de la gêne à initier quelque chose d'intime ou encore signifier que quelqu'un, généralement un garçon, en fait beaucoup, parfois trop, pour attirer une fille et vice-versa.

Courtoisie

Poing vers l'avant

Courtoisie

Le poing qui se dirige vers l'interlocuteur peut prendre place pour un fist bump virtuel ou encore l'envie de donner un coup de poing.

Poing vers le haut

Courtoisie

Le point vers le haut a différents sens. Il peut représenter zéro, puisqu'aucun doigt n'est levé. Il peut aussi représenter la victoire, la résistance ou encore le mouvement Black Lives Matter, selon le contexte dans lequel ce dessin est mis.

Main levée

Courtoisie

La main levée est surtout utile pour signifier que vous avez une question à poser. Sinon, elle peut avoir à peu près le même effet que la main levée de dos, parler à la main ou demander d'arrêter.

Paumes collées et ouvertes vers le haut

Courtoisie

Les mains en forme de coupole sont là pour demander quelque chose de manière charitable. On peut aussi l'interpréter comme un livre ouvert, puisque c'est ce que ce signe représente dans le langage des signes américain.

Mains largement ouvertes

Courtoisie

Les jazzy hands sont utilisées pour faire signe d'ouverture ou pour mettre l'emphase sur les mains de jazz dans les comédies musicales et les films. Plus généralement, on peut envoyer cet émoji pour démontrer notre empathie.

Signe Vulcain

Courtoisie

Le signe Vulcain a une signification bien particulière dans la culture populaire. L'émoji part de la série Star Trek, série originale de 1966, où ce geste de la main signifiait un salut et un au revoir. Souvent, la phrase « Longue vie et prospérité » est dite après avoir fait ce signe officiel.

Doigts croisés

Courtoisie

Le signe quasi universel pour souhaiter une bonne issue et de la chance! « Se croiser les doigts » est l'expression qui colle parfaitement à cet émoji.

Main ouverte vers la droite et vers la gauche

Courtoisie

La main ouverte vers la droite a été développée avec la main ouverte vers la gauche afin d'aboutir à la poignée de main. Les trois émojis sont reliés. Ça peut aussi être pour diriger quelqu'un vers un sens ou vers l'autre.

Courtoisie

Poignée de main

Courtoisie

La poignée de main conclut une entente, simplement. Elle s'utilise de la même manière que dans la vie de tous les jours.

Mains en coeur

Courtoisie

Cet émoji est récent et parmi les plus populaires depuis sa sortie. Le signe de mains en forme de coeur est utilisé pour exprimer le support et l'amour.

Main qui tient un crayon

Courtoisie

La main qui tient un crayon est posée pour signifier que la personne prend des notes. L'illustration est souvent utilisée pour quelque chose qui devrait être évident à savoir, mais le prendre en note ne fait pas de mal.

Mains ouvertes et levées avec des rayons

Courtoisie

Ces mains sont un signe de célébration, de joie, de bonne humeur et de bon coup. On peut les insérer dans une conversation pour ajouter aux félicitations.

Main avec index et pouce croisés

Courtoisie

Cette illustration de main a trois significations distinctes. L'argent, l'amour et le claquement de doigts. L'argent puisque c'est un symbole utilisé en ce sens depuis bien longtemps, l'amour puisque le bout des doigts forme un petit coeur et le claquement de doigts puisqu'on entend bien le son dans nos têtes quand on imagine le geste.

Auriculaire, index et pouce levés

Courtoisie

Bien qu'il semble signifier Rock 'n Roll, cet émoji a une signification bien plus douce. Dans le langage des signes américains, c'est le geste à faire pour dire à quelqu'un qu'on l'aime.

Auriculaire et index levés

Courtoisie

Ce signe est le bon pour dire Rock 'n Roll!

Pouce et auriculaire levés, main inclinée

Courtoisie

Formant la forme d'un téléphone traditionnel, l'émoji de pouce et auriculaire levés est mis pour demander à son interlocuteur d'appeler quand ce sera possible.

Majeur levé

Courtoisie

Bon, cette image est plutôt universelle. Vous savez ce qu'elle signifie!

Main manucurée

Courtoisie

Bien qu'avoir les mains bien manucurées est agréable, cet émoji est en fait plus souvent utilisé dans la culture populaire pour signifier la nonchalance et l'indifférence. Ayez l'oeil aiguisé si cet émoji vient à vous pendant que vous racontez une histoire!

Doigts pincés à l'italienne

Courtoisie

La légendaire gestuelle à l'italienne ma che vuoi se veut une expression de désapprobation, de frustration et de désagrément. À l'extérieur de l'Italie, cet émoji est utilisé pour caricaturer les Italiens ou signifier que quelque chose est délicieux ou extraordinaire.

Main pincée

Courtoisie

Le geste de la main qui ne laisse qu'un tout petit espace entre le pouce et le reste des doigts suggère une petite quantité ou quelque chose de petit.

Pouce et index pincés, doigts levés

Courtoisie

Cet émoji peut soulever l'indignation chez plusieurs communautés ou encore être mis en guise d'un ok bien senti. En effet, dans certains contextes, l'émoticône de pouce et index pincés peut signifier la suprématie blanche, attention à son utilisation! Dans un ton plus léger, certains l'emploient aussi pour marquer le peu de patience qu'il leur reste. Dans le langage des signes américain, c'est plutôt au chiffre 9 dont il fait allusion.

Main qui s'agite

Courtoisie

La main qui fait le geste de salut est là pour dire bonjour, mais surtout pour dire aurevoir. Par exemple, on l'utilise pour parler de quelqu'un au comportement toxique et on dit bye, on ne veut pas le voir.

Revers de la main

Courtoisie

L'expression « Parle à ma main » prend tout son sens ici. Le revers de la main signifie habituellement qu'on rejette tout ce qui tente de passer.

Paume de main face à nous et doigts séparés

Courtoisie

Les cinq doigts séparés signifient le chiffre 5, comme dans la vie de tous les jours.

Paume de main vers le bas

Courtoisie

Cet émoji peut être utilisé pour jeter quelque chose ou bien faire le geste de prendre quelque chose. Dans quelques contextes spécifiques de différentes cultures, la paume de profil vers le bas fait mention de négociations, d'un licenciement ou est utilisé comme geste d'appel.

Paume de main vers le haut

Courtoisie

La paume vers le haut a plusieurs significations. Cet émoji peut signifier soit offrir quelque chose, demander quelque chose ou recevoir. Dans certains cas, la paume vers le haut peut aussi signifier l'incompréhension et le questionnement. Dans un contexte plus serein, la paume vers le haut signifie une ouverture à l'univers, une méditation.

