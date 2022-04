Cette coiffure tendance est parfaite pour tous tes looks d'été

Parfaite pour éviter les cheveux collés à la nuque les jours de canicule et idéale pour accompagner nos longues robes vaporeuses, la tresse boho est la coiffure à adopter tout l'été.

Les personnalités publiques québécoises et internationales adoptent la tresse boho avec tant de style qu'on a envie de faire la même chose. Ça ajoute un chic relâché à n'importe quelle tenue.

Voici quelques inspirations.

Cindy Cournoyer porte une tresse boho sous une casquette en randonnée. Les accessoires changent tout.

Hailey Bieber l'a portée de façon chic aux Grammys.

Lucie Rhéaume a porté les tresses boho en mode duo avec un accessoire qui rend le tout encore plus estival.

Joey King, pour qui les tresses sont savamment placées.

Recréez le look.

Pour recréer la tresse boho, on s'arme d'élastiques à cheveux, d'un joli accessoire pour aller au bout et d'un peu de doigté. La tresse sera plus facile à faire sur cheveux mi-longs et longs, mais rien n'est impossible pour faire la coiffure de l'été.

Une tresse boho un peu relâchée ne commencera pas directement au cuir chevelu. On laisse un peu de jeu pour une tresse sublime et quelques mèches tombantes entourant le visage. On peut également créer la natte et aller tirer quelque peu sur les mèches nouées afin de les rendre un peu moins léchées.

En bonus, vos cheveux seront magnifiquement vagués le lendemain. On aime!

