La tendance «villain makeup» prend d'assaut TikTok

Latté, strawberry girl, ces tendances maquillage ont fait fureur cet été et pour cause. Toutefois, une autre tendance vient brouiller les cartes.

La prochaine saison sera synonyme de naturel sur plusieurs aspects mode et beauté, mais de temps en temps, on parie que vous voudrez laisser ce naturel de côté pour éveiller la femme fatale en vous en osant un trait de ligneur aiguisé ou encore une bouche rouge séduisante.

C'est à ce moment que, comme la fée Maléfique qui se présente à la fête d'Aurora dans La Belle au bois dormant, une tendance fait soudainement son apparition. Toutefois, celle-ci, on ne la fuit pas comme la peste. Si on pense à Angelina Jolie qui interprète cette fée, ou encore à des personnages antagonistes qui ont pour but d'attirer les gens dans leurs filets, il vient à l'esprit leur côté sensuel et des attributs séduisants.

On fait donc une place à la tendance «villain makeup» pour une dose de sensualité, sans devenir un personnage qu'on aime détester.

Il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver à un «villain makeup» qui fasse ressortir en vous la femme fatale. Vous pouvez y aller de quelques bases ou y aller pour la totale dans un look sexy et un brin machiavélique.

Pour un maquillage dans la tendance «villain makeup», on peut miser sur des sourcils sculptés aux extrémités bien pointues, un trait de ligneur bien aiguisé, des contours bien définis et des joues et lèvres rouges, dans l'esprit luxueux.

On préfèrera des teintes franches et un fini mat plutôt que lumineux pour l'effet inapprochable et classe qu'on désire obtenir.

Voici quelques produits pour un «villain makeup»:

Palette Pour Visage 3 Steps To Sculpt Face de NYX professional makeup, 20$ chez Pharmaprix

Crayon à sourcils instantané à double extrémité de E.L.F., 4$ sur Amazon

Eyeliner liquide Epic Ink de NYX professional makeup, 13$ sur Amazon

Super Stay Matte Ink Édition épicée de Maybelline New-York, 16$ chez Pharmaprix

