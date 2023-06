La tendance des ongles de sirène sera PARTOUT cet été

Une tendance estivale fait l’unanimité sur les réseaux sociaux: les manucures seront aquatiques à l’été 2023. Adieu «beigne glacé», bonjour couleurs vives! À vos pinceaux, car en plus des différents coloris, on sort les paillettes, les perles et le strass.

Il ne faut pas s’étonner d’entrer dans une ère où la mode se veut aquatique: la sortie du film La Petite Sirène en est pour beaucoup!

Il n’y a pas de doute, le «mermaidcore» bat son plein. Que ce soit de laisser nos cheveux en vagues, de se vêtir de tissus aux reflets irisés ou d’opter pour des accessoires en coquillage ou en perles, la tendance est désormais sur le bout de nos doigts!

Tout droit sortis de cet univers, les ongles de sirène ont la cote actuellement. On s’amuse avec des vernis aux couleurs néon: les teintes de bleu et de vert sont prisées, ainsi que le mauve et le rose.

Les paillettes, les autocollants et les motifs sont à l’honneur. Pour donner un effet 3D aux ongles, certaines personnes audacieuses ajoutent, avec de la colle transparente, des bijoux comme du strass ou des perles.

Si les coloris de la mer sont convoités, le nacré l’est tout autant. Offrant un résultat plus discret, cette couleur neutre peut être juxtaposée d’un vernis de finition iridescent, procurant un voile perlé qui rappelle les coquillages.

Pour donner l’impression qu’il s’agit de vraies écailles de sirène, les mermaid nails se caractérisent par leurs reflets holographiques.

Ainsi, tout se joue dans la touche finale. On peut laisser aller notre créativité avec une poudre brillante, pour donner l’effet miroir recherché.

Les adeptes des ongles de sirène peuvent pousser la tendance en appliquant de la colle ET les paillettes. Le tout offre un résultat chromé qui vient automatiquement rehausser notre manucure.

Pour recréer la manucure incontournable de l’été, voici quelques-uns de nos produits préférés!

Lot de 8 poudres à ongles chromées de Laza sur Amazon - 17$

VIA AMAZON

Lot de 8 bouteilles de paillettes holographiques Mermaid Dreams sur Amazon - 14$

VIA AMAZON

Lot de 10 feuilles d'autocollants irisés pour «nail art» sur Amazon - 8$

VIA AMAZON

Vernis à ongles vert néon de Quo Beauty chez Pharmaprix - 13$

VIA PHARMAPRIX

Vernis à ongles brillant rose-mauve de Essie chez Pharmaprix - 15$

VIA PHARMAPRIX

Vernis à ongles turquoise de Sally Hansen chez Pharmaprix - 16$

VIA PHARMAPRIX

Ensemble de vernis à ongles format voyage de Essie chez Walmart - 13$

VIA WALMART

