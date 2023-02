La tendance est à la combinaison moulante et voici comment la porter

Une-pièce particulièrement confortable, la combinaison moulante est depuis peu l’élément de base de la garde-robe qui permet de s’élever au rang de fashionista.

La combinaison moulante n’est plus réservée qu’aux séances de sport. On la revêt pour les courses, les moments de détente au chalet avec des bottes Ugg et on la porte sous un veston ample avec des chaussures pointues pour un look de soirée audacieux. Coup d’œil sur le vêtement du moment.

Comment porter la combinaison moulante?

Les comptes des influenceuses les plus en vue foisonnent d’idées pour porter le jumpsuit. Emma Leger, entre autres, l’a vêtu avec des bottes de pluie et un par-dessus matelassé.

L’entrepreneure derrière Essaim, Julie-Anne Ho, est adepte de la combinaison moulante depuis des lunes, la portant simplement avec des chaussettes montantes, des sneakers et un bonnet.

La créatrice de contenu montréalaise Tracy Valentine a accordé son jumpsuit moulant à des bottes de pluie rouges, des cache-oreilles et un long manteau en sherpa pour le parfait look de tous les jours.

Les combinaisons moulantes sont des pièces faciles à intégrer à la garde-robe. En voici quelques-unes à vous procurer!

1. Ensemble une pièce de style Cami sportive - 70$ chez Dynamite

2. La combinaison ajustée en tricot - 59$ chez Simons

3. Combinaison moulante à bretelles spaghetti - 30$ sur Amazon

4. Ensemble une pièce style sportif Olivia - 60$ chez Garage

5. Combinaison PowerSoft sans manches longueur 3/4 - 60$ chez Old Navy

6. Ensemble une pièce à manches longues en dentelle - 80$ chez Dynamite

7. La combinaison côtelée sans manches - 49$ chez Simons

8. Ensemble une pièce Julia à dos ouvert à lanières - 60$ chez Garage

9. Combinaison Sasha 2.0 - En solde à 38$ sur Joe Fresh

10. Combinaison de yoga côtelée à manches longues - 30$ sur Amazon

11. Combinaison courte à encolure bateau - 80$ chez Old Navy

