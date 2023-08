La star de TikTok Alix Earle fait la fête dans ces affreuses bottes virales

La fashionista ne pouvait passer inaperçue lors d’une soirée festive dans les Hamptons, arborant les bottes controversées du moment.

Alix Earle a surpris ses 2,9 millions d’abonnés Instagram avec un style vestimentaire qui sort de ses habitudes.

Le choix questionnable de son look s’est arrêté au niveau de ses pieds. En effet, la star de TikTok a opté pour de drôles de bottes qui ont semé l’émoi chez ses fans.

INSTAGRAM / ALIX EARLE

Pour faire la fête en tout confort, Alix s’est munie de ses nouvelles bottes, bien loin d’être discrètes par leur coloris et leur grosseur.

Les fins renards auront remarqué que ces bottes ressemblent étrangement aux sabots que l’on associe aux Crocs, et ce n’est pas faux! Il s’agit bel et bien d’une collaboration entre la populaire marque de chaussures et le collectif artistique MSCHF.

Les lettres MSCHF sont gravées dans notre imaginaire, depuis la sortie des Big Red Boots, devenues virales sur les réseaux sociaux en février dernier.

Ces bottes avaient généré de nombreuses réactions sur la Toile, dues à leur forme étrange et leur apparence caricaturale, inspirées des émissions japonaises. Elles étaient décrites par les créateurs comme des «bottes de dessin animé pour un monde 3D amusant».

C’est donc sans grande surprise que MSCHF ait pensé à une autre collection qui viendrait assurément semer la controverse en s’associant avec la compagnie Crocs qui ne fait point l’unanimité chez les modeuses.

Suite au succès mondial des géantes bottes rouges, MSCHF et Crocs proposent désormais des bottes qui rappellent la série télévisée Bob l’éponge. Avec les trous habituels du sabot et la sangle signature de Crocs, ces bottes sont affichées au prix salé de 450$.

Dans l’ensemble, le montant astronomique, le style discutable et la grosseur font jaser, car une vidéo sur TikTok a déjà été visionnée plus de 11,5 millions de fois.

Tout comme Alix Earle, Paris Hilton ne jure que pour ces nouvelles bottes format géant.

Elles seront disponibles en ligne, sur le site de MSCHF, dès le 9 août. On a bien hâte de voir si elles feront autant le buzz que celles en rouge.

Si l’on se fie aux commentaires reçus sous les publications de Paris et Alix, ces bottes au style douteux divisent. Certaines personnes avouent que même si elles portent des bottes très laides, les deux blondes restent tout de même belles. D’autres classent catégoriquement ces bottes dans la case «NON».

INSTAGRAM / ALIX EARLE

Une chose est sûre: les deux compagnies créatives suivent le dicton «parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez-en!».

