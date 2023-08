La robe parfaite pour la transition été-automne est présentement en solde sur Amazon

Sans totalement dire adieu aux chaudes journées, on pense déjà à la saison des lattes à la citrouille et les virées aux pommes. On s'adapte aux 24 degrés tout comme aux journées plus fraîches avec une robe passe-partout qui nous suivra entre les deux saisons.

Avec son haut en nid d'abeille, ses manches courtes légères et la longueur midi, cette robe est la solution parfaite aux aléas du climat d'ici, qui varie rapidement et parfois de manière drastique au fil de la journée. Dénichée sur Amazon, elle est la plus vendue du moment et on comprend pourquoi. Cette robe est offerte en plusieurs coloris et sied à toutes.

Robe midi à smock et manches courtes, en solde à 33,29$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Le col rond permet d'adapter la robe à plusieurs occasions et le bas aux allures paysannes est en plein dans les tendances vues tout au long de l'été. Confortable à souhait, vous n'avez qu'à l'enfiler et vous êtes prêtes pour la journée les jours où vous vous dites que vous n'avez rien à porter.

Cette robe midi se porte autant avec des sandales qu'avec un bottillon chic ou même une botte de combat lacée. Elle va au gré des humeurs et de l'imagination.

Courtoisie

Pour se couvrir lors d'une balade en ville ou un souper romantique, la robe s'agence très bien avec une veste motard en cuirette, un boléro, un lainage à la Tomato Girl et même un veston oversized.

On vous défie de ne prendre qu'une ou deux couleurs. À vous de jouer!

