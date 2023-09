La réaction de Selena Gomez à la nomination de ce chanteur aux VMAs fait le tour de la toile

Selena Gomez était le centre de l'attention à la 40e cérémonie des MTV Video Music Awards, le 12 septembre, et tous ses faits et gestes étaient captés. De son somptueux look de soirée à son amitié avec Taylor Swift, rien n'y échappait, surtout pas ses nombreuses réactions à ce qui se passait sur scène.

Vêtue d'une robe rouge d'une grande élégance, Selena Gomez était une invitée de marque à la soirée américaine qui récompense les vidéoclips de la dernière année.

Selena est d'ailleurs repartie avec une statuette dans la nouvelle catégorie du meilleur Afrobeat pour Calm Down, sa collaboration avec Rema, dix ans après avoir remporté les honneurs pour son tube Come & Get It.

Assise à son siège, l'actrice de Only Murders in the Building a été filmée à maintes reprises dans la soirée, donnant droit à des réactions expressives lors des différents segments du gala.

La réaction de Selena à la nomination du controversé chanteur Chris Brown dans la catégorie meilleure vidéo R&B fait maintenant le tour de la toile. On y voit Selena faire la moue lorsque le nom du chanteur est prononcé.

Selena Gomez reacting to Chris Brown being nominated at the #VMAs. pic.twitter.com/ngx4Ep8aD5 — Pop Base (@PopBase) September 13, 2023

Selena a réagi puisque Chris Brown a été accusé à répétition de violence envers les femmes, notamment envers son ex-copine Rihanna, en 2009.

Une seconde réaction de Selena pique la curiosité. Lors du numéro d'Olivia Rodrigo, qui présentait un condensé de ses plus récentes compositions, soit de l'album Guts, la chanteuse a mis la main à son oreille avec un air plutôt confus.

Not Selena Gomez covering her ears during Olivia Rodrigo performance 😭 pic.twitter.com/aeXjQ8tl2e — annoyed (@cyberbei) September 13, 2023

Suite à cette capture, les internautes ont supposé que Selena se couvrait les oreilles face à la performance d'Olivia. Selena a répondu aux divers articles américains soulevant la question.

Instagram / Buzzfeed celeb

La chanteuse a simplement répondu qu'un fort bruit l'avait effrayé. Lasse d'être prise pour cible sur le web, Selena n'en est pas restée là. Elle a publié une story sur son compte Instagram suivi par 428 millions de personnes pour dire qu'elle en avait assez.

Story Instagram / Selena Gomez

«Je ne serai plus jamais un meme. Je préfère rester assise que d'être trainée parce que j'ai été moi-même. Plein d'amour.»

Selena n'en peut plus des on-dit qui circulent à son sujet!

