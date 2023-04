Voici comment la pleine lune rose de ce soir affectera nos vies

L'astre qui guide vos pas sera plein dans la nuit du mercredi 5 avril au jeudi 6 avril au matin et c'est la première pleine lune du printemps.

La pleine lune en Balance est également appelée pleine lune rose puisqu'elle apparaît au printemps lors de la floraison de plantes vivaces rosées, les phlox. Lorsque la lune est pleine, elle est à son apogée d'influence et son énergie est mieux ressentie.

Qu'est-ce que la pleine lune rose?

La lune n'est pas réellement rose, mais sa lumière peut lui donner une teinte rosée qu'il est agréable à observer la nuit venue.

En astrologie, la lune est étroitement liée à nos émotions et nos humeurs. La pleine lune rose mettra nos sensibilités à fleur de peau en cette période culminante du mois, pour nous permettre de nous recentrer sur soi et ses envies. Le phénomène lunaire lance également la saison des amours et des relations affectives en tout genre.

Les effets de la pleine lune en Balance

La pleine lune viendra transformer l'ombre en lumière. Le phénomène lunaire nous pousse à nous interroger sur nos relations et à adoucir les coeurs meurtris. Les émotions négatives auront l'occasion d'être transcendées en ondes lumineuses grâce au pouvoir de la Balance. La communication pourrait venir à bout des moments d'incertitude et de frustration grâce au dialogue, aux échanges calmes et ouverts.

La pleine lune agit aussi sur notre pouvoir de séduction, éveillant la sensualité et le goût de l'aventure pour les gens célibataires comme en couple.

Comment les signes astrologiques vivent la pleine lune rose?

Les signes de feu (Bélier, Lion, Sagittaire) : Pour avancer et être en accord avec vous-même, la Pleine Lune en Balance est le moment pour prendre vos responsabilités en main et discuter à coeur ouvert. La communication est la clé pour être en accord avec vos désirs.

Les signes d'air (Gémeaux, Balance Verseau) : Plus que jamais, la Pleine Lune rose vous amène à la légèreté. Vous faire plaisir et libérer ce que vous avez sur le coeur, dans le dialogue évidemment, vous fera relâcher la pression et redonnera un sens au mot partage.

Les signes de terre (Taureau, Vierge, Capricorne) : La Pleine Lune vous amènera à faire quelque chose que vous adorez, soit mettre de l'ordre dans vos affaires et ainsi vous éviter du stress. Par la suite, dites oui à la spontanéité et à l'instant présent, ça pourrait vous surprendre.

Les signes d'eau ( Cancer, Scorpion, Poissons) : La personne avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie, c'est vous. Donnez-vous cette importance et concentrez vos énergies sur vous. Écoutez-vous pour une fois.

Bonne Pleine Lune!

