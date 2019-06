La nouvelle vidéo de Taylor Swift cache toute sorte de détails croustillants et les voici

Après avoir annoncé qu’elle allait sortir un nouvel album le 23 août prochain, la chanteuse Taylor Swift nous invite à voir la vie avec positivisme avec sa nouvelle chanson You Need To Calm Down, qui invite les gens à se calmer les nerfs.

Révélé au grand jour ce 17 juin, le vidéo clip qui accompagne la chanson contient plusieurs éléments méritant d'être soulignés.

On a alors récolté les détails les plus croustillants de la nouvelle vidéo de Taylor Swift qui se déroule dans le parc à roulottes le plus coloré du monde.

1. Ellen Degeneres qui se fait tatouer la main droite tout en se mordant sauvagement l’autre main pour calmer la douleur infligée par l’aiguille.

Capture d'écran

Capture d'écran

Et selon son tattoo, l'été s'annonce «cruel», une référence à la chanson des années 80 du groupe féminin Bananarama.

2. Plusieurs drag queens de la très populaire émission Ru Paul's Drag Race habillées comme des pop stars.

Capture d'écran

On reconnaît entre autre Ariana Grande (Tatianna), Lady Gaga (Trinity The Tuck), Adele (Delta Work), Cardi B (Trinity K Bonnet), Taylor Swift elle-même (Jade Jolie), Beyonce (Riley Knoxx), Katy Perry (Adore Delano) et Nicki Minaj (A'keria Davenport) et leurs looks de feu.

Ru Paul lui-même fait d'ailleurs une apparition alors qu'il vient couronner la gagnante.

Capture d'écran

3. Parlant de feu, la roulotte parsemée d'une décoration rose de Taylor brûlait en arrière-plan.

Capture d'écran

Ce n'est pas une grosse perte puisque la roulotte contient uniquement un lit et une cuisinette...

Capture d'écran

4. Les tattoos dans le dos de Taylor en disent long sur son passé.

Le tatouage sur le dos de la chanteuse pourrait laisser croire qu’il reste encore des traces de l’ancienne et «bad» Taylor qu’elle a laissé paraître dans son album Reputation.

Le serpent qui se transforme en papillions fait allusion à sa querelle très publique avec les Kardashian/West. Après la chicane, ses fans avaient pris d'assaut ses réseaux sociaux en publiant l’emoji du serpent partout et Taylor a décidé de se réapproprier le symbôle.

5. Les valeurs politiques et sociales de Taylor sont très présentes dans la vidéo.

Tout au long du vidéoclip, la chanteuse montre son soutien sincère à la communauté LGBTQ2+, notamment en incluant un mariage entre le couple d'acteurs formé de Jesse Tyler Ferguson et Justin Mikita.

On remarque aussi des couleurs vives et rayonnantes, les nombreux arcs-en-ciel (le drapeau officiel de la communauté), et même un appel à la population à la toute fin de la vidéo.

Capture d'écran

Elle invite tout le monde à signer une pétition pour faire passer la loi sur l’égalité. Si cette loi était approuvée, toute marque de discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre serait interdite.

Son message dit: «Montrons notre fierté en exigeant que nos lois traitent réellement tous les citoyens sur un pied d’égalité, partout aux États-Unis. S’il vous plaît, signez ma pétition pour que le Sénat appuie le Equality Act sur change.org».

6. Taylor fait la paix avec Katy Perry publiquement.

Swift a gardé la crème de la crème à la fin de sa vidéo en incluant son ancienne ennemie publique Katy Perry, qui s’est révélée être le cheeseburger à la patate frite de Taylor.

Le costume de cheeseburger était une référence à celui porté par Katy à l'après-fête du Met Gala en 2019.

Les images ont fait réagir les fans positivement qui se réjouissent que la paix soit faite entre les deux chanteuses. La querelle entre les deux chanteuses avait commencé en 2013 après que Katy eut supposément «volé» des danseurs de Taylor Swift.

Pour finir la bisbille, Katy Perry lui avait envoyé un rameau d'olivier, symbole de la paix. D'ailleurs, plusieurs chansons de l'artiste pop sont nées grâce à ses diverses relations sociales.

Peut-être que Taylor sortira une prochaine vidéo d’elle-même et Kanye sautant dans une maison gonflable tout en luttant contre le changement climatique, main dans la main?