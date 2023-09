La coupe «Butterfly» sera plus courte que jamais cet automne

La fameuse «Butterfly cut» qui nous donne des ailes depuis la dernière année s'offre une charmante transformation pour la saison prochaine.

Pour l'automne, la coupe la plus populaire de l'année se fait plus courte pour joindre les rangs des coupes en vogue du moment. La coupe «Butterfly cut» sort de son cocon et devient le «Buttefly bob». Comme Zendaya et Jenna Ortega, osez vous aussi une nouvelle ère grâce à cette coupe de cheveux.

Le «Butterfly bob» peut être traduit simplement par carré papillon, et se décrit par différentes couches de cheveux dégradées qui encadrent le sommet du crâne et du visage. Les mèches avant donnent l'impression d'ailes de papillons, d'où le nom «Butterfly bob». Portée la raie légèrement de côté, la coupe sera prête pour les grands soirs. Pour le quotidien, la coupe «Buttefrly bob» avec la séparation au milieu vous vaudra des compliments de ceux que vous croiserez. Vous pouvez également donner à la coupe un côté personnalisé avec une frange plus ou moins marquée.

La coupe est moins structurée qu'un carré droit et demande donc un entretien particulier au quotidien. Pour celles qui ont naturellement du volume, la coupe se placera facilement sans y mettre trop d'effort, mais pour celles qui n'ont pas cette caractéristique, il vous faudra vous munir de mousse volumisante et d'outils coiffants pour un résultat comme à la sortie du salon.

Le résultat de la coupe «Butterfly bob» rappelle un peu les coupes des années 90 avec une touche actuelle parfaitement assumée. À vous de jouer!

