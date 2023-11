Voici LA couleur la plus tendance de l'hiver à avoir dans sa garde-robe

«Savoure le rouge», chantait le groupe Indochine en 1993. Trente ans plus tard, on entonne toutes ensemble ce nouveau mantra mode pour l'hiver.

• À lire aussi: Les 7 tendances sneakers pour un style impeccable tout au long de l’automne

• À lire aussi: Voici LA paire de bottes sexy de l’automne à se procurer immédiatement

En petites touches ou en total look monochrome, le rouge est LA couleur la plus en vogue de l'hiver, et celle-ci pourra être portée de différentes manières, d'un rouge bordeaux plus discret à un rouge tomate bien voyant. Tout est possible avec cette couleur qui sera une source de chaleur au coeur de la grisaille et du froid.

Le rouge a été porté à toutes les sauces depuis l'été, passant de l'esthétique Tomato Girl à la tendance strawberry girl d'Hailey Bieber. On adapte la couleur à la température en intégrant le rouge sur un tricot chaud, un doux foulard ou des bottes «statement».

Le rouge peut autant se porter en toute discrétion sur une manucure envoûtante et chic, sur un ensemble en coton ouaté confo qu'on ne quittera plus ou encore une jolie robe qui saura attirer tous les regards lors de vos sorties. À vous de jouer selon votre humeur du moment.

Afin de s'initier au rouge comme il se doit, voici plusieurs inspirations tirées des modeuses d'Instagram.

À la Gossip Girl avec des collants colorés comme Izzi Poopi.

En mode hybride chic et décontracté comme Marina Bastarache (et Brubru, bien sûr!).

En touches sportives sexy comme Sarah-Jade Bleau et sa casquette Kangol poilue.

En accents rouge vif avec un imprimé animalier.

En vêtements de détente au chalet.

En accents sur des accessoires chauds.

Voici quelques pièces pour oser la couleur la plus en vogue de l'hiver!

Le chandail texture losanges, 50$ chez Simons

Courtoisie

Pantalon à jambe droite et taille haute, 49$ chez Reitmans

Courtoisie

Bottines Gogo à bout carré de DREAM PAIRS, 80$ sur Amazon

Courtoisie

Pantalon de jogging unisexe Framboise et sweat-shirt assorti , 80$ et 84$ par Nana The brand

Courtoisie

Minirobe Gigi en maille, 45$ chez Garage

Courtoisie

Manteau long à capuchon hydrorésistant rembourré, 95$ chez Old Navy

Courtoisie

Justaucorps sculptant à manches longues et col carré Maren, 40$ chez Dynamite

Courtoisie

Courtoisie

Bonnet en tricot extensible unisexe, 22$ sur Amazon

Courtoisie

Savourez le rouge!

À VOIR: Fraîchement célibataire, Camila Cabello pose sensuellement en nuisette