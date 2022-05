La couette «médusa» est la coiffure estivale préférée des stars

Bella Hadid, Kendall Jenner, Savannah Hudson et Dua Lipa ont toujours des looks surprenants qui annoncent les prochaines tendances. Pour la saison estivale, on s'inspire de ces trend-setters et on adopte la couette Médusa.

Une queue de cheval lissée divisée en plusieurs tresses, voilà la coiffure qui fera sensation cet été. Elle porte le nom de Médusa en référence au personnage de la mythologie grecque, la femme aux cheveux de serpents qui change les gens en pierre d'un seul regard.

En plus, cette coiffure sera parfaite pour dégager la nuque lors des grandes chaleurs.

Les inspirations

On a vu Bella Hadid introduite la couette Médusa en mars dernier, en avance sur les tendances.

Sa grande amie Kendall l'a porté avec une robes inspiration Y2K.

La e-girl Savannah Hudson a opté pour la couette Médusa avec un ensemble noir pour jouer la totale.

Cierra O'day a créé le look Médusa avec deux tresses décorées de chouchous.

La sensation musicale latina Rosalia a opté pour des tresses multiples sous la couette.

Dua Lipa a porté la coiffure avec un ensemble 100% jeans original.

Reproduire le look

La décennie 2000 s'accroche. La coiffure se marie très bien aux pièces de votre garde-robe d'inspiration Y2K. La couette Médusa est facile à adopter.

Pour créer la tignasse bien lisse sans frisottis, voici quelques éléments à utiliser.

1. Lot de 120 élastiques à cheveux Amazon - 15$

2. Gel de coiffage Joigel Firm de Joico chez Pharmaprix - 17$

3. Soin anti-frisottis Dream coat supernatural de WOW chez Sephora - 34$

4. Brosse à cheveux antistatique de Criket Amazon - 19$

