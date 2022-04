La collection Printemps 2022 de Noble par Noémie Lacerte est ENFIN dévoilée

La collection printemps 2022 de Noble, par Noémie Lacerte,est enfin disponible. La collection de 5 nouveaux designs est totalement pensée à Montréal et comporte les premiers produits unisexes de la marque.

Les pièces de ce printemps sont fait à partir de matières recyclées de grande qualité pour des vêtements durables. Les tissus et les coloris sont doux.

Des essais vigoureux à chaque étape du développement permettent de dévoiler des morceaux qui vous iront comme un gant et dans un large éventail de tailles.

Découvrez la collection.

Haut tube en tricot

Courtoisie

Jupe en tricot assortie

Courtoisie

Robe à fines bretelles ajustables en tricot

Courtoisie

Courtoisie

Ensemble Everyday unisexe

Courtoisie

Courtoisie

La collection est faite à l'image de Noémie et même que selon elle, c'est une de ses favorites depuis le début. Noémie la décris comme «Chic, belle, et aussi confortable. Facile à dress up et dress down, parfaite pour la saison à venir.» On est d'accord!

Procurez-vous la collection Printemps 2022 de Noble ici!

