L'influenceuse Maude Lavoie hospitalisée d'urgence

L'ancienne candidate de téléréalité Maude Lavoie a fait part d'un inquiétant problème de santé dans une suite de stories sur Instagram.

Maude a tenu à être transparente avec ses abonnés puisque celle-ci vient de vivre un épisode peu rassurant. Depuis mardi, elle est hospitalisée d'urgence.

Elle a d'abord publié une photo d'elle en jaquette d'hôpital dans son lit, branchée avec un toutou que son fils Jackson lui a confié.

Maude explique qu'elle a fait un mini AVC, un accident vasculaire cérébral, qui survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché ou par un vaisseau sanguin rompu.

Elle poursuit en indiquant qu'elle a fait un paquet de tests. Ceux-ci ont démontré qu'elle aurait un petit trou au coeur qui crée un écoulement.

Il y a quatre ans, Maude avait fait le même genre d'épisode, sans réellement comprendre ce qui en était la cause. Les médecins et elles croient peut-être enfin comprendre pourquoi c'est arrivé une première puis une seconde fois.

Dans la seconde story, Maude explique la suite des choses, qui pourrait aller bien vite si les médecins jugent qu'il faut refermer le trou au niveau de son coeur.

Dans l'incertitude, l'influenceuse tenait tout de même à rassurer ses 206k abonnés et prendre le temps d'expliquer ce qui se passe. Maude indique qu'elle s'ennuie du petit Jackson, qu'elle en saura plus dans les prochains jours et qu'elle partagera les détails.

Elle est entre de bonnes mains. On lui souhaite que les choses aillent pour le mieux.

