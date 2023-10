Cet accessoire à petit prix élèvera vos tenues de l'automne

Cet automne, cette astuce mode à moins de 20$ change notre look du tout au tout, apportant une touche originale et très Gossip Girl à nos tenues.

• À lire aussi: Voici le pantalon qui remplacera vos joggings cette saison

• À lire aussi: 12 paires de bottes hautes à porter avec vos bermudas en denim à l’automne

Longtemps critiquées, les chaussettes montantes, particulièrement les blanches, connaissent leur heure de gloire ces derniers mois et elles atteignent leur apogée de popularité cet automne.

À porter sans retenue dans nos sandales, pour une douce transition été-automne, ou encore en duo avec notre paire de sneakers préférée ou nos incontournables loafers en cuir.

Les personnalités les plus en vogue ont dévoilé la meilleure façon de revêtir nos souliers cette saison, soit avec des bas immaculés.

Fièrement jumelés à nos robes courtes, à nos jupes d'écolière et même à nos shorts dont nous avons du mal à nous départir, réalisant malencontreusement que l’été est loin d’être éternel, les bas blancs ont la cote, peu importe leur longueur.

La reine en la matière n'est nulle autre que Hailey Bieber, vue à maintes reprises dans des tenues qui auraient rendu folles de jalousie les personnages de Clueless. Son ultime combo? Manteau oversize, minirobe, flâneurs noirs et chaussettes blanches.

D'autres vedettes comme Gigi et Bella Hadid, Zoë Kravitz, et Emily Ratajkowski se sont déjà mises à la tendance et c’est une réussite sur toute la ligne.

Cette astuce mode à moindre coût saura nous aider à traverser l'automne avec style... et confort!

Voici des chaussettes montantes à se procurer pour l’automne 2023:

1) 6 paires de chaussettes blanches, 13$ sur Amazon

Via Amazon

2) Lot de 8 paires de chaussettes en coton , (en solde) 18$ sur Amazon

Via Amazon

3) Lot de 5 paires de chaussettes montantes au-dessus du genou, 19$ sur Amazon

Via Amazon

Via Amazon

5) Chaussettes hautes et simples unisexes, 17$ sur Amazon

Via Amazon

6) Lot de 9 paires de collants montants avec bout renforcé en nylon 20D, 15$ sur Amazon

Via Amazon

7) Lot de chaussettes longues rayées, 20$ sur Amazon

Via Amazon

À VOIR: Noémie Lacerte ose plus que jamais la transparence dans une petite nuisette de dentelle