Kylie Jenner incendiaire en bikini rouge tomate

Kylie Jenner nous laisse bouche bée avec de nouvelles photos en maillot. La jeune femme semble dans une ère Tomato girl dans un microbikini rouge.

Dans un élan de sensualité, Kylie Jenner a pris une pose des plus sexy dans son uniforme favori: le bikini. Cette fois, la cadette Kardashian-Jenner a jeté son dévolu sur un deux-pièces rouge tomate à ficelles qui complimente son teint hâlé.

Verre de rouge à la main, Kylie fait la belle vie. Plutôt qu'un bikini métallisé, ce à quoi elle est habituée, Kylie y va d'une teinte incendiaire, comme l'a fait sa soeur Kendall avant elle.

Depuis quelques semaines déjà, elle a fait un tournant important concernant son style vestimentaire. Après plusieurs looks sulfureux, moulants et provocateurs, Kylie porte désormais des pièces plus légères et romantiques.

Après une période de femme fatale, Kylie est vue dans des robes aux silhouettes des starlettes d'autrefois et des coupes très chics.

Elle ose même une robe digne de Bridgerton à l'imprimé fleuri délicat.

La Tomato girl s'inspire de l’été méditerranéen, des voyages européens et du romantisme des années 70. Le rouge est très présent, tout comme les textiles légers et les silhouettes flottantes. Le tout est complété des cheveux détachés et au naturel ainsi qu'une peau hâlée, quoique bien protégée.

Avec ses plus récents clichés en maillot, Kylie incarne l'esthétique avec succès!

