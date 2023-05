Kylie Jenner adopte la tendance TikTok «Tomato Girl» dans une robe au décolleté plongeant

La cadette Kardashian-Jenner semble tout droit sortie d'un film italien des années 70, mode ravivée par TikTok pour la saison estivale à venir.

Posant en bordure d'un balcon orné de fleurs, Kylie Jenner est époustouflante en robe noire au décolleté plongeant et à fente, à Paris.

La silhouette de la robe est particulièrement classique, un choix qui donne à Kylie des airs de starlettes d'autrefois.

Avec sa tenue, Kylie plonge tête première dans la tendanceTomato Girl, qui prend TikTok d'assaut. Ce courant esthétique s'inspire de l’été méditerranéen, des voyages européens et du romantisme des années 70.

On prête à l'esthétique Tomato Girl des cheveux ondulés et détachés. Des vêtements et des accessoires simples et intemporels. Dans la chaussure, de simples sandales ou talons ou des chaussures monochromes. Ses pièces sont souvent seconde main ou passés de génération en génération.

L'inspiration esthétique Tomato Girl, Kylie n'est pas la seule à l'avoir emprunté chez les Kardashian-Jenner. Lors du mariage de Kourtney et Travis en Italie en juin 2022, les soeurs ont incarné la tendance avec brio.

Avec son allure vintage et le choix d'accessoires particulièrement sobre, Kylie est prête pour un été des plus chics!

