Kylie Jenner en couple avec Timothée Chalamet: voici tout ce qu’on sait

Le web et les réseaux sociaux ont explosé depuis quelques semaines, à la suite d'une rumeur qui en laisse plus d'un perplexe: Kylie Jenner et Timothée Chalamet formeraient un couple! Duo improbable, parfait match? Les spéculations sur ces deux vedettes ont pris une tournure plus officielle récemment. On t’explique!

Une rumeur lancée sur Instagram

C’est depuis le début du mois d’avril que les soupçons fusent de tous côtés quant à une potentielle idylle entre Kylie et Timothée. Le compte Instagram DeuxMoi a publié une photo qui a déclenché la machine à rumeurs. La source du potin de l’heure a affirmé que Kylie Jenner entretenait une relation avec Timothée Chalamet, depuis janvier dernier.

Avides de nourrir cette histoire qui nous laissait en plan avec peu de détails, les espions du web ont trouvé d’autres pistes, qui nous font croire que la rumeur est fondée.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet interacting during Paris Fashion Week in resurfaced video amid dating rumors. pic.twitter.com/kWc7Vlsd9z — Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 8, 2023

Une première rencontre électrisante

Timothée aurait croisé la star de télé-réalité pour la première fois à la Fashion Week de Paris, en janvier, assistant tous les deux au défilé de Jean Paul Gaultier. Les premiers signes d'une possible liaison entre les deux tourtereaux se dévoilent lorsqu’on regarde cette vidéo filmée à l'insu du duo. On remarque qu’autant Kylie et Timothée semblent gênés.

De (possibles) vacances en amoureux

Ce n’est pas tout! Toujours lors du *fameux* mois de janvier, celui qu’on retrouve dans le film Dune se serait envolé en direction des îles Turks-et-Caicos. La belle Jenner se faisait bronzer en bikini à ces plages, au même moment. Pure coïncidence?

Une première preuve solide

Depuis, la romance entre Kylie et Timothée a pris une autre proportion: une preuve plus «sérieuse» vient alimenter les soupçons d’une future union entre les deux vedettes. Selon le média américain TMZ, une auto Range Rover noire, n’appartenant à nulle autre que Kylie, se serait rendue chez l’acteur à Beverly Hills, photos à l’appui!

Toujours selon TMZ, «Kylie n’était pas en train de faire du tourisme!». «Sa voiture s’est arrêtée avant de monter directement dans l’allée... En d’autres termes, elle savait exactement où elle s’en allait.»

Kylie, nouvellement célibataire

On se rappelle que Kylie Jenner, âgée de 25 ans, s’est séparée de Travis Scott, le père de ses deux enfants. Leur relation est reconnue comme étant un «yo-yo», alors plusieurs spéculent que la paire pourrait bien revenir ensemble...

Les fans de Timothée, loin d'être emballés

Lorsqu’on épluche le compte Instagram de Timothée, on constate rapidement en commentaires que ses fans ne sont pas enchantés à l’idée du nouveau duo «Chalamet-Jenner».

N'ayant pas adressé publiquement leur situation amoureuse, les paris sont ouverts: forment-ils réellement un couple? Certains vont même jusqu’à dire qu’on pourrait les apercevoir ensemble à Coachella ce week-end.

Kylie retournera-t-elle «dans ses pantoufles» avec Travis Scott? On va suivre le tout de très près...

