Kylie Jenner affiche ses abdos ciselés sur Instagram

La cadette Kardashian-Jenner a tenu à nous rappeler que les selfies dans le miroir étaient loin d’être démodés. Lors d’une récente séance photo improvisée, Kylie Jenner a ébahi ses abonnés Instagram en dévoilant ses abdos d’enfer.

La star de télé-réalité ne cesse de faire jaser avec ses différents looks éclatés. Même dans un choix vestimentaire en toute simplicité, elle sait attirer tous les regards vers elle.

Kylie a publié quelques clichés sur ses réseaux sociaux, sous ses angles les plus sensuels. Clavicule sortie, cheveux à l’arrière; la jeune femme souhaitait mettre en évidence son court bandeau en guide de haut.

Simplement vêtue d’un tube qui couvre son buste, Kylie a exposé un attribut qu’elle adore dévoiler: ses abdos bien découpés.

INSTAGRAM / KYLIE JENNER

Ce n’est pas la première fois que la belle brunette joue les mannequins et affiche ses abdos à l’avant-plan.

La jeune maman de 25 ans nous prouve une fois de plus qu’elle se tient en forme, et c’est de famille! En effet, seulement quelques heures avant la publication Instagram de Kylie, Kendall avait capté toute l’attention en string rouge pompier qui ne couvrait que le minimum de sa silhouette de rêve.

Kylie a assurément été inspirée par la séance photo de sa sœur, car celle-ci en a profité pour dévoiler, à son tour, ses abdos ciselés et son string apparent.

Les plus fins détectives auront également remarqué la cordelette de son string noir, qui dépassait de sa paire de jeans oversized à la taille.

Kylie se dit prête pour l’été, en inscrivant en légende: «besoin de l’été maintenant». Pour la saison chaude, on a hâte de voir ses plus belles tenues de plage (et ses abdos au passage)!

