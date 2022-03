Khate Lessard pose nue sur Instagram et passe un message simple et important

Mon corps, mes règles. Tel est la simple phrase qui résonne sur le compte Instagram de Khate Lessard. L'influenceuse a posé nue et elle est lumineuse.

L'influenceuse, connue comme étant la première participante trans de OD, pose dans son plus simple habit et c'est réussi.

La publication est accompagnée du message «Mon corps, mes règles. S'aimer est la plus fabuleuse des révolutions.» ainsi que des hastags #Bodypositivity #curvy #transgirl #selflove et #beauty. On ne saurait dire mieux.

Khate a eu toutefois du fil a retordre puisqu'Instagram a supprimé deux fois sa publication étant donné la nudité!

C'est d'autant plus un message puissant puisque c'est la journée de la visibilité trans. L'influenceuse a toujours été transparente concernant son parcours en tant que femme trans.

Un exemple à suivre!

