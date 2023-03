Juliette Gosselin adopte la tendance transparente et ne laisse personne indifférent

L’actrice québécoise Juliette Gosselin est reconnue pour son talent indéniable à l’écran, mais également pour son sens du style à tout casser, qui lui a récemment fait adopter LA tendance par excellence de 2023: la transparence!

Dans une série de photos OOTD partagée par son amie Sarah-Maude Beauchesne (Les fourchettes), Juliette pose dans un haut 100% diaphane signé Jacquemus.

«Ma Charlotte-Samantha», a simplement indiqué l'autrice en guise de légende, faisant référence aux deux fameux personnages de Sex and The City.

Un look audacieux qui a suscité les réactions, si on en croit la centaine de commentaires que la publication a engendrés. Ce n'est pas la première fois que l'actrice de la série L'Académie ose la transparence. Avant-gardiste, la jeune femme a pris la pose lors de cette photo datant de 2019, qui n'est officiellement pas tombée aux oubliettes!

On le sait, même en 2023, la poitrine des femmes continue d’être un sujet de débat et de conversation. Bien que plusieurs célébrités comme Florence Pugh et Emily Ratajkowski souhaitent normaliser le mamelon, qui n’a pas besoin d’être systématiquement sexualisé, cette partie de l'anatomie continue de faire jaser.

La mode est faite pour s’amuser et briser les conventions: les jeux de transparence sont sans contredit là pour de bon! Pour cette sortie entre amies dans le quartier SoHo à New York, Sarah-Maude a elle aussi osé la transparence subtile dans une robe bicolore signée Eve Gravel. Magnifique!

Pas de doute, les deux jeunes Québécoises font sensation dans la Grosse Pomme!

