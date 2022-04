Julie-Anne Ho confirme ce que plusieurs redoutaient

Julie-Anne Ho ne forme plus un couple avec Jordan Beaulieu. La productrice de contenu a répondu à un Q&A sur son compte Instagram et a confirmé ce que plusieurs s'imaginaient à ce sujet.

Le couple s'était formé lors de la participation de Julie-Anne et Jordan à Occupation Double Chez Nous et ils avaient fêté un an d'amour en novembre dernier. Toutefois, depuis quelques mois, on ne voyait plus du tout Jordan sur les réseaux sociaux de Julie-Anne et vice-versa.

Julie-Anne a vécu plusieurs changements majeurs dans la dernière année et sa relation avec Jordan faisait partie des portes qu'elle a décidé de fermer. Les rumeurs avaient vite commencé à circuler sur le sujet même si les principaux intéressés n'avaient fait aucune annonce.

Julie-Anne a indiqué à ses abonnés que si elle n'avait pas adressé la situation avant, c'est qu'elle-même se demandait où elle en était dans cette situation. Elle a décidé de vivre le tout à son rythme et de garder personnelles les raisons de leur rupture.

Instagram / JulieAnneHo

De son côté, Jordan semble profiter de bons moments, entre sa carrière de footballeur en Alberta et quelques voyages entre amis. Il semble célibataire lui aussi.

Dans ce même élan de questions-réponses, Julie-Anne a aussi abordé avec bienveillance et fermeté les questions de perte de poids à son sujet. Elle a aussi été approchée par l'émission Bachelor in Paradise Canada, mais elle a refusé l'offre.

Instagram / JulieAnneHo

Professionnellement, Julie-Anne a annoncé travailler sur un projet secret. On a hâte d'en savoir plus!

