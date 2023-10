Julie-Anne Ho retrouve sa chevelure d'antan avec un changement capillaire marquant

La créatrice de contenu et fashionista aguerrie est de retour dans le clan des brunettes avec un changement capillaire fait sur un coup de tête.

La magnifique Julie-Anne a fait un tour au salon de son ami Kevins-Kyle pour s'amuser avec son capillaire. Ensemble, ils ont choisi de ramener l'influenceuse vers le côté sombre de la chevelure.

Après des balayages, des mèches miel doré et des styles capillaires tirant vers le châtain clair, Julie-Anne tente une coloration brunette qui lui va à ravir. La femme de 33 ans ajoute en légende au carrousel du dévoilement de sa chevelure que «Juju’s back ou presque... Hier, sur un coup de tête, Kev et moi on a décidé de foncer mes cheveux et sincèrement je trouve que ça fait du bien, vous en pensez quoi?»

Unanimement, les amis et abonnés de Julie-Anne ont approuvé ce changement capillaire marqué. Celui-ci est d'autant plus particulier puisque la couleur de cheveux naturelle de Julie-Anne est le brun foncé.

Pour le prouver, Julie-Anne a également inséré une photo d'elle il y a 10 ans, dans le carrousel puis en story Instagram, vêtue d'un perfecto en cuirette et avec la séparation des cheveux bien tassée sur le côté.

Instagram / Julie-Anne Ho

Tout en trouvant la jeune Julie-Anne attachante, on adore le nouveau look de la Julie-Anne brunette des jours présents!

