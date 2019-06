Jessika et Renaud confirment ce qu’on croyait tous

Les deux stars de téléréalité Jessika Denommée et Renaud Blanchet avaient récemment voyagé au Mexique ensemble, ce qui avait donné lieu à des rumeurs à propos de leur relation.

Tombés amoureux l'un de l'autre durant le tournage de l'émission OD Grèce, ils s'étaient séparés quelque temps après leur retour au Québec.

Jessika avait même publié une vidéo – toujours accessible – expliquant les raisons de leur séparation.

Quelques mois plus tard, certains internautes avaient remarqué que les deux ex étaient au Mexique en même temps, et dans le même hôtel!

Coïncidence? Clairement pas!

La nouvelle a tout récemment été confirmée par Jessika dans le cadre du documentaire Après OD. Elle explique qu'en effet, la séparation venait du côté de Renaud et que ce dernier aurait changé d’avis. Leur voyage au Mexique avait donc pour but d'essayer à nouveau.

Cependant, l'entrevue a eu lieu en mars et il y a une raison pour que le couple ait voulu garder son «deuxième essai» secret. Les anciens candidats ne voulaient pas décevoir les fans et revivre une rupture médiatisée. C'était un choix judicieux, parce que Renaud a confirmé qu'il est finalement célibataire.

Par ailleurs, si l’on regarde les anciens candidats sortis de l’aventure OD Grèce, Julie-Anne et Yan filent le parfait bonheur, tout comme Pézie et Olivier.

Bref, on espère que Jessika et Renaud sauront retrouver l'amour.

