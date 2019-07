L’animatrice et activiste Jessie Nadeau n’est pas étrangère aux changements de tête et son look le plus récent est magnifique.

Celle qu’on a découvert dans OD Bali est retournée voir Max Gourgues, le coloriste des stars avec, qui elle collabore depuis un bon moment déjà.

Avant ce tout dernier changement, Jessie avait passé du bleu turquoise...

Au blond cendré.

Eh bien, elle et Max ont décidé de ramener de la chaleur dans la chevelure de Jessie puisqu’elle est maintenant rousse!

Sur cette photo d'Émilie Hébert, on peut voir le travail de Max Gourgues à la coloration et le maquillage de Olivier Vinet.

Les couleurs naturelles sont tendance cet été, alors le roux est de mise.

On adore!