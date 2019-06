Le populaire «beauty guru» sur YouTube Jeffree Star, ainsi que son copain Nate Schwandt, ont publié une vidéo très triste annonçant la mort de l'un des membres de leur famille.

Après une absence de quelques jours sur les réseaux sociaux, le CEO de la compagnie Jeffree Star Cosmetics a expliqué la raison de son silence.

Alors qu'ils étaient en vacances, le couple a reçu une bien mauvaise nouvelle.

L’un de leurs nombreux chiens, Diamond, une petite poméranienne âgée de 9 ans, est soudainement tombée malade.

Diamond avait des problèmes de santé connus depuis que Jeffree l'a sauvée d'une usine à chiots, alors qu'elle était bébé.

Dès qu'elle s'est mise à mal aller, le meilleur ami de Nate, le gardien officiel des chiens, a contacté le couple.

Par contre, son état s'est détérioré trop rapidement et Diamond est décédée avant que ses parents ne puissent revenir à la maison.

Le couple est visiblement très ébranlé et on ne sait pas combien de temps la pause de réseaux sociaux de Jeffree va durer, mais on lui souhaite de prendre tout le temps dont il a besoin pour vivre son deuil.

Voyez la vidéo touchante juste en dessous.

RIP Diamond!