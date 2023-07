Inspirée par Barbie, Selena Gomez embrasse son côté séduisant pour son anniversaire

La chanteuse n’a pas fait les choses à moitié pour souligner ses 31 ans, célébrant son anniversaire deux fois plutôt qu’une. Vêtue de robes audacieuses pour l’occasion, Selena Gomez en a mis plein la vue devant ses invités. La thématique rosée à l’effigie de Barbie, que l’on voit partout actuellement, n'a pas échappé aux festivités.

Digne d’une véritable poupée, la star a été inspirée par la sortie du film qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Pour faire honneur à Barbie, le rose prédominait lors de cette soirée d’exception.

Selena a opté pour une délicate robe satinée à dos nu, nouée par trois boucles fines. Pour ajouter une touche classique, elle a choisi un court collier de perles ainsi qu’une broche du même matériau pour retenir sa frange. Prête à faire la fête, la chanteuse a tiré ses cheveux vers l’arrière avec une queue de cheval léchée.

Pour sa mise en beauté, celle-ci a pu compter sur son fidèle acolyte Tom Bachik, qui lui crée des doigts de fée à tous coups. Cette fois-ci rose pâle, ses ongles s’agençaient à merveille à ses paupières légèrement teintées du même coloris. Pour couronner le tout, ses lèvres fuchsia rappelaient parfaitement sa robe néon.

Bien entourée, Selena a fait voir la vie en rose (de la tête aux pieds!) à ses invités. Une soirée assurément mémorable!

Celle qui mentionnait avoir peu d’amis parmi les célébrités dans son documentaire My mind and me nous a pourtant prouvé le contraire.

Lors d’une seconde soirée glam afin de célébrer Selena comme il se doit, de nombreuses vedettes ont répondu présentes. Paris Hilton, Christina Aguilera, le rappeur Tyga et Karol G étaient de la fête.

Une personne importante manquait à l’appel: Taylor Swift. Mais il n’y a nul besoin de partir des rumeurs de chicane, car la chanteuse était tout simplement sur scène au moment des célébrations.

En compagnie de ses amis proches, Selena a abandonné le rose pour oser un look rouge flamboyant. L’artiste a fait tourner les têtes dans une minirobe en cuir signée Bottega Veneta.

L’interprète de Kill Em with Kindness n’a pas fait dans la douceur, ayant l’air d’une vraie bombe dans cette robe bustier qui mettait en valeur ses magnifiques courbes. Les empiècements fleuris juxtaposés à la minirobe faisaient l’unicité de cette tenue.

Les jambes de la jeune femme étaient bien mises à l’avant-plan dans cette robe tube en pétales. Pour compléter l’ensemble, cette dernière arborait des escarpins noirs à lacets avec un rappel de fleurs au talon. La pop star était plus sexy que jamais pour entamer une nouvelle année.

Se disant reconnaissante de ce qui lui arrive dans sa vie, Selena semblait heureuse et passionnée. On a hâte de voir si ses vœux seront exaucés après avoir soufflé ses bougies.

Sans aucun doute, ses deux looks de fête lui allaient à ravir et ils ont enflammé Instagram!

