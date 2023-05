L’influenceuse Izzi Poopi pose en petite nuisette transparente

Isabelle, créatrice de contenu mieux connue sous le nom d’Izzi Poopi sur Instagram et TikTok, s’amuse constamment avec les plus récentes tendances. Cette fois-ci, on découvre le côté sensuel de la jeune femme, qui ose la transparence.

Amoureuse de la mode, l’influenceuse québécoise Izzi Poopi ne cesse de surprendre ses abonnés par ses looks audacieux. Suivie par plus d’un million de personnes sur TikTok, elle essaie toutes les tendances mode et beauté actuelles.

La belle brunette a récemment publié sur son compte Instagram une photo sortant de ses habitudes vestimentaires colorées et extravagantes. On découvre une Isabelle aux allures plutôt romantiques et sexy!

Izzi nous prouve qu’une petite nuisette se porte même en public. D’une grande élégance, celle-ci a combiné plusieurs éléments au sommet des tendances actuelles: la transparence, les imprimés brodés floraux et la dentelle. La jeune femme a osé plus que jamais dans cette minirobe d’un noir translucide qui laisse entrevoir ses mamelons.

La fashionista a agencé cette robe courte avec de longues bottes noires en cuir. L’ensemble était bien pensé, mettant en valeur ses grandes jambes rêvées.

Pour compléter sa tenue, Izzi a ajouté une petite touche délicate: une fleur rose derrière son oreille! Il est impossible de ne pas tomber sous son charme.

STORY INSTAGRAM / IZZI POOPI

Izzi Poopi n’en est pas à sa première apparition vêtue de tissus transparents sur ses réseaux sociaux.

Posant d’un regard indifférent sur ce cliché, on peut conclure qu’elle entre dans son ère de femme fatale!

Cette dernière n’a pas froid aux yeux lorsqu’il est temps de choisir ses plus belles tenues de soirée. Elle nous l’a montré avec ses looks des plus originaux à Coachella.

Rien n’arrête Izzi pour créer un style vestimentaire éclaté!

Que ce soit pour des ensembles inusités ou pour une tenue de plage, Izzi Poopi sait se démarquer.

On l’a aperçue dans un bikini en crochet à l’effigie de Bob l’éponge, un peu comme l’a fait Dua Lipa avec son microbikini Hello Kitty.

Izzi Poopi est-elle, justement, la Dua Lipa de la mode au Québec? Une chose est sûre: son talent pour créer des habits funky est assez aiguisé!

