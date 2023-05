Lysandre Nadeau et Claude Bégin annoncent une grande nouvelle

Fidèle à ses habitudes de partager son quotidien avec sa communauté Instagram, Lysandre Nadeau a publié une story avec Claude Bégin, faisant l’annonce d’une nouvelle qui a eu l’effet d’une bombe! Les nouveaux parents les plus «cool» en ville entament un chapitre important de leur relation en emménageant bientôt ensemble.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau plus transparente que jamais sur ses nouvelles injections de botox

• À lire aussi: Alicia Moffet emménage avec son chum et vous allez reconnaître la maison

• À lire aussi: Cassandra Bouchard et son conjoint annoncent une grande nouvelle

Lysandre et Claude semblent filer le parfait bonheur avec bébé Blaise, qui pousse maintenant le couple à franchir l’étape de déménager ensemble. En effet, la paire ne cohabitait pas dans la même maison depuis leur rencontre, décidant plutôt de voyager entre Montréal et Québec fréquemment. Voilà que la distance deviendra chose du passé sous peu!

L’influenceuse a laissé l’honneur à son copain d’annoncer la grande nouvelle. Claude a déclaré: «On a une offre d'achat acceptée sur une grosse maison à Montréal, donc voilà!».

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Lysandre a poursuivi, ayant l’air sous le choc: «On déménage!». La jeune maman en a profité pour faire appel aux conseils de ses abonnés, souhaitant connaître les meilleurs endroits pour meubler ladite maison: «Mais, tout ça implique de meubler, et on part de loin. Donc, on serait vraiment ouverts à vos propositions de magasins de meubles et de déco, car on part de pas mal zéro!».

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Pour conclure, Claude a ajouté: «Oui, c’est parce que c’est vraiment une très belle maison, donc ça prend vraiment de très belles choses pour meubler la très belle maison!».

Selon ses dires, cette demeure nous donne l’impression qu’elle sera assez exceptionnelle! On a hâte de la découvrir prochainement. Pour l’instant, on a eu droit à un léger aperçu du cocon qui les attend.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Cette nouvelle plutôt inattendue n’a pourtant rien de surprenant, car la venue de bébé Blaise a dû peser dans la balance. Lysandre semble prête à faire le grand saut en quittant son condo de ville pour désormais partager une maison commune avec Claude. Celle-ci a terminé sa story plus heureuse que jamais: l’excitation dans ses yeux était indéniable.

Le duo semble comblé par cette décision qui les fera évoluer dans la parentalité. On souhaite aux tourtereaux tout le bonheur du monde dans leur nouvelle maison à Montréal!

• À lire aussi: Lili-Ann De Francesco a retrouvé l’amour avec cet ex-candidat de télé-réalité

• À lire aussi: Claudia Tihan se confie sur sa relation avec cette star américaine bien connue

• À lire aussi: Lysandre Nadeau adopte ces patchs anti-boutons populaires sur Amazon

À VOIR: 14 couples durables de la téléréalité québécoise