Lucie Rhéaume dévoile ses vergetures et lance un message positif

L’influenceuse Lucie Rhéaume a partagé des clichés plutôt personnels accompagnés d’un message touchant à ses 248 000 abonnés Instagram, dans le but de normaliser les vergetures.

En voyage avec son copain sur la côte ouest des États-Unis, Lucie a pris le temps de montrer à sa communauté qu’il est possible d’apprendre à apprécier un complexe qui nous a pourtant troublés dans le passé. C’est dans une récente série de photos que l’on retrouve la belle brunette au naturel. En toute transparence, elle a exposé ses vergetures au grand jour.

Dans son carrousel Instagram, Lucie prend la pose sous plusieurs angles. Elle se confie qu’adolescente, elle pensait que les gens remarquaient ses vergetures au tout premier regard.

Prise de courage, elle écrit: «Ce que j’ai envie de dire à cette jeune Lucie complexée c’est: 1- C’est 100% normal d’avoir des vergetures, la plupart des gens en ont, mais tu ne le réalises simplement pas parce que... 2- Personne ne le remarque sauf toi. Tout le monde a ses propres complexes et ses situations du quotidien à gérer et on est tous honnêtement tout simplement trop occupés à s’occuper de nos propres vies pour remarquer les complexes des autres.»

Lucie conclut son message avec ceci: «Puis finalement: les années aident en effet à accepter ces petites choses. À la fin de la journée, on a seulement une enveloppe corporelle, autant mieux apprendre à l’apprécier. 🤍»

Dévoilant les petites stries sur son corps, la jeune entrepreneure qui semble plus confiante que jamais a opté pour un bikini échancré d’allure boho.

Aucune tendance mode n’échappe à l’influenceuse: elle a adopté le bikini en crochet, soit LA tendance phare de l’été.

Lucie est officiellement prête pour l’été et elle semble filer le parfait bonheur sur la route avec son amoureux.

Faisant preuve d’une grande force, Lucie Rhéaume aura pu inspirer son public, à sa manière, avec cette réflexion qui touche plusieurs personnes traversant certains complexes corporels.

Elle nous prouve qu’en évoluant et en s’entourant des bonnes personnes, certaines obsessions deviennent une petite poussière d’inquiétude!

