L’influenceuse Jessika Dénommée s’ouvre sur une situation difficile vécue plus jeune

L'entrepreneure derrière POP Underwear se confie sur son passé lors d’une discussion franche et touchante au micro du podcast Liberté d’Être.

L’ex-candidate de téléréalité a constamment le sourire aux lèvres et mord dans la vie avec ses projets professionnels et ses voyages à faire rêver. Celle-ci réussit à créer de la joie en retour à ses fans qui ne jurent que par sa compagnie de sous-vêtements et loungewear en bambou coloré.

Mais derrière les couleurs vives, Jessika confie que son parcours personnel n’a pas toujours été rose. Dans un court extrait de sa rencontre avec Myriam Pelletier du balado Liberté d’Être, cette dernière raconte pour la première fois un moment difficile vécu lors de sa jeunesse.

STORY INSTAGRAM / JESSIKA DÉNOMMÉE

«On a tout perdu, on a vraiment tout perdu. Je me suis retrouvée à un moment à utiliser la banque alimentaire. Donc pour un égo d’une personne, c’est extrêmement difficile. Moi j’étais dans une phase, en plus, où je faisais de la musique et que j’essayais de me faire valoir par ma musique, donc j’étais gênée de devoir faire ça, mais en même temps on en avait besoin et en ce moment on est là. Ça a probablement été l’histoire et le moment le plus difficile de ma vie.»

Se replongeant dans les émotions du passé, Jessika retient ses pleurs, mais poursuit en faisant preuve d’un grand courage.

«C’est pour ça qu’à ce jour, quand les gens me demandent pourquoi je travaille autant, c’est juste que je veux faire vivre mes parents. Si je peux aider mes parents, mon succès est là.»

Les valeurs familiales sont hyper importantes pour l’influenceuse, qui a toujours soutenu ses parents lors des épreuves plus difficiles. Jessika exprime qu’elle a dû vieillir plus rapidement pour assumer des responsabilités dès un jeune âge. Les blessures de son passé ont fait d’elle la femme résiliente qu’elle est maintenant.

Émotive, celle-ci ajoute: «Je pense que dans la vie, y arrive des embûches à n'importe qui et peu importe ce qui s'est passé dans mon adolescence et dans mon enfance, je sais qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. C’est ça que je me dis.»

Jessika affirme vouloir inspirer d’autres personnes à ne pas lâcher, même lorsque la vie est parsemée de défis moins évidents à affronter. Sa force de caractère est certainement un exemple pour plusieurs.

L’épisode complet sortira sous peu et l’on pourra en apprendre davantage sur son chemin personnel. On n’en peut plus d’attendre!

STORY INSTAGRAM / JESSIKA DÉNOMMÉE

On adore l’ouverture de la jeune femme et on lui envoie beaucoup de douceur après ces confessions dévoilées au grand jour!

