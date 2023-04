L’influenceuse Emy-Jade Greaves adopte le bikini «quétaine» le plus tendance du moment

Les fleurs sont à l’honneur cette saison, et plus particulièrement les roses. Cette tendance florale kitsch n'effraie pas les fanatiques de la mode: c’est pourquoi Emy-Jade Greaves adopte elle aussi le bikini «quétaine» le plus en vogue!

Emy-Jade Greaves ne recule devant aucune nouvelle tendance mode. Dans une récente publication Instagram, l’influenceuse nous prouve que les rosettes, perçues comme kitsch, ont pourtant la cote. Et ce, surtout sur les bikinis!

Sous les palmiers, la belle blonde ose plus que jamais dans un look de plage qui sort de ses habitudes. En effet, les roses blanches apposées sur son bikini noir donnent une allure romantique à l’ensemble, nous rappelant que l’on offre ces fleurs par amour!

Emy-Jade a inscrit sous sa photo: «Où suis-je?». Plusieurs espions perspicaces se sont arrêtés sur une destination qui comblerait de bonheur la jeune femme: Las Terrenas, en République dominicaine, là où son copain Olivier Dion y anime l'émission L’île de l’amour.

En épluchant les réseaux sociaux d’Olivier Dion, ce dernier a publié une vidéo dans le même décor que sa belle. On peut donc conclure que les tourtereaux se sont effectivement retrouvés, après le séjour d’Emy-Jade à Coachella. S’est-elle inspirée de sa romance avec sa douce moitié pour ce style rempli de délicatesse?

Emy-Jade Greaves a opté pour un bikini de la marque Same, adulée par plusieurs fashionistas. Le trio d’influenceuses Emma Rose Leger, Jourdan Sloane et Sophie Suchan ont aussi eu cette marque de maillots de bain dans leur mire pour suivre la tendance. Emy-Jade a d’ailleurs le même bikini qu'une d'entre elles.

Au sommet des tendances mode actuelles, les rosettes qui rappellent les années 2000 n’ont certainement pas été reléguées aux oubliettes. Plus que jamais, on ose porter des bikinis décorés de ces tissus en forme de rose.

On a vu des célébrités telles que Zendaya défiler dans une robe à rosettes.

AFP

Elle a fait tourner les têtes avec ce style vestimentaire qui vole la vedette! D’autres stars comme Harry Styles, Cara Delevigne et Hailey Bieber ont aussi adopté la tendance.

AFP

Il faut s'attendre à voir des rosettes un peu partout cet été, tant sur les vêtements que sur les bikinis!

