Claudia Tihan se confie sur sa relation avec cette star américaine bien connue

L’influenceuse, suivie par plus d’un million de personnes sur Instagram, s’est confiée sur une ancienne idylle avec une célébrité américaine. Cette relation aura marqué Claudia... pour les mauvaises raisons! Voici de quel chanteur il s’agit.

Claudia Tihan n’accorde pas beaucoup d’entrevues, souhaitant rester discrète sur ses ébats amoureux et sa vie personnelle. Même si cette dernière n’affiche plus de photos sur les réseaux sociaux avec son copain actuel (pour une raison qu’elle ne veut point divulguer), on sait toutefois qu’elle est en couple depuis un moment avec Tim Schaecker, influenceur et star de TikTok.

Pour une rare fois, Claudia s’est ouverte sur des expériences du passé lors d’une vidéo Truth or Drink, animée par Rémi Desgagné. La jeune femme est passée aux aveux: alors qu’elle était encore célibataire, celle-ci a entretenu une relation avec le populaire chanteur Austin Mahone!

Véritable vedette du Texas, on connaît Austin Mahone pour les chansons «Say Somethin’» et «Mmm Yeah». Outre sa carrière de chanteur, Austin s’était fait remarquer en 2014, alors qu’il vivait une romance avec Camila Cabello. Par contre, l’histoire de cœur entre les deux artistes n’avait duré que quelques mois.

Claudia Tihan se retrouve parmi les conquêtes du célèbre chanteur! L’influenceuse a donné des détails croustillants sur sa relation avec Austin. «C’était une date et un peu plus! On s’est rencontrés et il m’a invitée chez lui, on est allés manger, et il m’a embrassée.»

Elle a poursuivi en ajoutant: «quand il m’a embrassée, il rentrait sa langue tellement profondément...»

Claudia est ensuite passée aux confessions: «il embrassait tellement mal, qu’il m’étouffait [...] alors j’ai dit l’excuse que mon amie avait besoin de moi et je suis partie!».

Même si Austin ne l’avait pas charmée du premier coup, Claudia a laissé la chance au coureur. Deux ans plus tard, celle-ci a recroisé le chanteur et s'est dit: «peut-être qu’il sait mieux embrasser maintenant». La réponse s’est résumée à un «non» catégorique!

Cette saga n’était certainement pas à la hauteur des attentes de la belle Claudia. On espère que son prince charmant actuel la comble de bonheur!

