L'influenceuse Ally Imbeault est désormais sur OnlyFans et elle explique sa décision

L'ex-candidate de téléréalité et influenceuse Ally Imbeault annonce qu'elle est désormais sur OnlyFans. Celle-ci explique la raison derrière cette décision, ou comme elle le dit si bien elle-même, le «pourquoi du pourquoi».

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Ally se lance dans le vif du sujet et rectifie tout de suite le tir: elle ne souhaite pas utiliser la plateforme pour créer du contenu trop osé comme bien d'autres créateurs de la plateforme. «Je ne suis pas sur OnlyFans pour faire du contenu pornographique», affirme-t-elle.

Elle souhaite plutôt miser sur du contenu «plus chaud et spicy, du tease...» pour montrer sa vraie nature, soit celle d'une femme qui se sent fière d'être sexy. La jeune femme trans explique que son compte OnlyFans lui permettra d'exprimer son côté caliente sans gêne. «J'ai le goût de montrer un peu plus mon côté femme». On adore l'audace!

Ally explique qu'elle s'est fait reprocher, par le passé, son contenu en lingerie sur Instagram. Elle espère y trouver son compte en s'exprimant librement et pour des gens qui souhaitent réellement retrouver ce type de contenu sur OnlyFans.

Réaliste que son contenu ne plaira peut-être pas à tout le monde, l'influenceuse ne s'empêche pas de dire ce qu'elle pense réellement: elle se dit fière de ses atouts physiques et a hâte de les mettre en valeur.

Par ailleurs, pour les plus curieux.ses qui ont des questions sur «ce qu'est une femme trans», des réponses pourront certainement être dévoilées.

Ally Imbeault affirme que son compte OnlyFans agit à titre de contenu exclusif et très différent de ce que l'on est habitué de voir sur ses autres plateformes.

Il faut payer la somme de 14,99$ par mois pour s'abonner au compte d'Ally. Actuellement, on y trouve trois publications.

À suivre pour le futur!

