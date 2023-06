L’influenceur Zoé Duval ose plus que jamais en «crop top» à Paris

La star des réseaux sociaux ne cesse d’épater ses abonnés avec son style vestimentaire audacieux. En voyage dans la Ville Lumière, Zoé Duval s’est laissé inspirer par le décor enchanteur de la France pour briller de mille feux dans un look révélateur.

• À lire aussi: Tout sur Zoé Duval, TikTokeur et vedette de télé-réalité

• À lire aussi: Khate Lessard dénonce les grandeurs dans l’industrie de la mode

• À lire aussi: Ces stars nous prouvent que la tendance de la brassière apparente revient en force cet été

Zoé Duval, alias «Zozo», est reconnu pour son humour et son autodérision sur ses plateformes sociales. Le tiktokeur et influenceur n’a pas qu’une corde à son arc: ce dernier s’amuse comme nul autre avec la mode.

Celui qui s’est révélé au grand public lors de son aventure à Big Brother Célébrités continue d’attirer tous les regards vers lui. En effet, l’ex-candidat de télé-réalité surprend toujours avec ses looks des plus originaux, qui reflètent sa personnalité. En vacances à Paris, Zoé a osé un haut de format mini.

Accompagné de sa meilleure amie Pascale Deblois, Zoé Duval a pris le temps d’immortaliser les outfits de leur duo assez iconique par une série de clichés de leur journée.

Le créateur de contenu a inscrit en légende: «Serving balade d’aprem en crop top et mini jupe». Zoé a dévoilé le fameux crop top dans son carrousel Instagram.

INSTAGRAM / ZOÉ DUVAL

Prenant la pose afin de bien dévoiler son nombril, Zoé semble plus libre que jamais dans ce top qui épouse sa silhouette. Une chose est sûre: Paris lui procure des airs de mannequin.

Toujours à l’avant-garde, Zoé a opté pour un haut très court, de la collaboration entre Simon Miller et Mango.

INSTAGRAM / ZOÉ DUVAL

Il est possible de mettre la main sur ce crop top, mais dans le rayon des femmes. Rien n’arrête le jeune homme de 24 ans qui fait fi des genres établis par la société en arborant ce chandail qui lui va à merveille.

Aucune tendance mode n’échappe à Zoé, complétant sa tenue d’un boxer apparent. Le choix du pantalon taille basse était réfléchi, laissant toute la place au tissu et à l’élastique du boxer.

Ce n’est pas la première fois que l’influenceur ose des looks hors du commun!

À tous coups, on sait que Zoé Duval ne peut passer inaperçu dans ses tenues flamboyantes. En vue des festivals, a hâte de voir ses prochains looks!

• À lire aussi: Vanessa Duchel est une véritable bombe en maillot à Tulum

• À lire aussi: Dua Lipa montre son corps sculpté avec un décolleté plongeant audacieux

• À lire aussi: Dixie D’Amelio dévoile ses abdos d’enfer dans un ensemble sexy en cuir

À VOIR: Pascale de Blois et Zoé Duval testent leur amitié avec le BFF Challenge