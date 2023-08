ÎleSoniq 2023: les looks sexy des festivaliers aperçus ce week-end sont... WOW!

Reconnu comme l’événement parfait pour faire le party, ÎleSoniq accueille des milliers de festivaliers qui sortent leurs ensembles les plus sexy afin de «flasher» lors d’une fin de semaine électrisante. Parmi ceux-ci, découvrez les looks les plus extravagants qui ne peuvent passer inaperçus!

• À lire aussi: Osheaga 2023: voyez tous les plus beaux looks des influenceurs croisés durant le festival

• À lire aussi: Voici les looks les plus sexy qui se sont distingués à Osheaga 2023

• À lire aussi: 15 hauts transparents parfaits pour «flasher» à ÎleSoniq

Beau temps, mauvais temps, les adeptes de musique électronique bien au rendez-vous nous impressionnent chaque année avec leurs tenues colorées à ÎleSoniq, créant une ambiance des plus festives au parc Jean-Drapeau. Avec des têtes d’affiche comme Martin Garrix, The Chainsmokers, deadmau5, Above & Beyond et plus encore, il n’est pas étonnant que les festivaliers donnent leur 110% pour épater la galerie avec leur style vestimentaire éclaté.

Tout est permis et c’est ce qui fait la beauté de la chose: on croise ensuite les looks les plus marquants du festival! Transparence, bikinis néon, crochet, bustiers, dentelle et brillant sur le corps... il n’y a aucune limite et on s’amuse à créer des tenues hyper originales!

Voici les looks qui retiennent notre attention:

JOUR 1

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

Ça fait mal aux yeux: vous êtes trop WOW avec vos looks flamboyants!

• À lire aussi: Le look de Charlotte Cardin épate tous les festivaliers à Osheaga

• À lire aussi: Vêtue d’une minijupe très risquée, Ludivine Reding est magnifique

• À lire aussi: Rafaëlle Roy est à couper le souffle dans une robe rouge au décolleté plongeant

À VOIR: Le look incendiaire de Claudia Bouvette enflamme la scène du Festival d’été de Québec