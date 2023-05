3e saison de «l’île de l’amour»: voici le couple chouchou du public qui remporte le grand prix

Après plusieurs semaines d'émotions fortes et de drama, la troisième saison de l'île de l’amour a pris fin dans la soirée du 25 mai. Lorie et Hugo, qui forment l'un des couples les plus attachants de cette saison, ont été sacrés grands gagnants!

Le public a parlé, votant en grande pompe sur l’application l'île de l’amour pour leur couple chouchou! Les adeptes de l'émission ont préféré le duo de Lorie et Hugo des couples de Bianca & Cedric, Enya & Kevin ou encore Skye & Raphaël.

Couronnés roi et reine de Las Terrenas, Hugo et Lorie remportent ainsi le grand prix de 50 000 $. Il y a de quoi célébrer leur amour!

PHOTO FOURNIE PAR PRODUCTIONS DÉFERLANTES

«Je suis contente, mais je n'ai juste pas de mots», a dit Lorie en réponse à une question de l'animateur Olivier Dion, quelques secondes après avoir remporté la finale avec son amoureux.

Hugo, lui, a remercié le public d'avoir cru en eux. «Ils font bien, car ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous», a-t-il mentionné.

Technicienne en esthétique, Lorie, 20 ans, est originaire de Saint-Philippe, en Montérégie. Travailleur de la construction, Hugo, 26 ans, vient de Shawinigan, en Mauricie.

200 km les séparent, mais rien n'arrête le couple gagnant. En effet, Lorie a déjà dit qu'elle souhaitait emménager dans le nouveau condo de son «tannant», alors les tourtereaux ne devraient pas souffrir trop longtemps de la distance après leur retour au Québec.

Au départ, seul Hugo s'était avancé pour celle qui est devenue sa princesse, puis le couple s'est éloigné, car le cœur d'Hugo balançait entre Lorie et Kim. Ensuite, ils se sont retrouvés pour ne plus se quitter!

Fidèle pendant la Casa Amor, Hugo a confirmé à Lorie qu'elle pouvait lui faire confiance. On a vu grandir leur complicité et leur amour de jour en jour, les deux insulaires se montrant de plus en plus vrais et vulnérables entre eux.

Les quatre couples finalistes ont eu des parcours différents au cours des sept dernières semaines, mais ils sont tous en amour au terme du processus, dont Enya et Kevin, qui sont ensemble depuis le début. On souhaite aux couples de l'île de l’amour un bon retour à la vie normale!

On ne peut passer sous le silence de celle qui nous a fait rire toute la saison ainsi que celui qui a fait planer le suspense: Geneviève Schmidt et Olivier Dion.

La narratrice, première femme dans ce rôle parmi toutes les éditions à travers le monde nous décrochait un sourire avec ses commentaires rigolos. L'animateur, premier homme à assumer ce mandat, s'est très bien débrouillé et nous faisait rêver avec ses outfits colorés!

Soyez au rendez-vous le 2 juin prochain pour visionner L’île de l’amour règle ses comptes en primeur sur TVA+, ainsi que le dimanche 11 juin, à 21h, à TVA. On aura droit à des mises au point, certains insulaires devront s'expliquer et des moments inédits seront diffusés.

