Kylie Cosmetics offre un rabais de taille à ses clients pour le «Memorial Day» et certains produits sont même réduits à 40 % de rabais!

On le sait, le maquillage c’est souvent cher, donc quand l’occasion d’économiser quelques sous se présente, on fait nos réserves!

Ce que Kylie propose, c’est 20 % de rabais sur tous les produits Kylie Cosmetics et 40 % sur certains «lip kits». Le succès de Kylie Jenner dans le monde de la beauté repose en grande partie sur ses lip kits qui ont fait sa renommée. Composé d’un traceur à lèvres et d’un rouge à lèvres liquide longue durée, les fameux kits reviennent désormais à 17 $ US au lieu de 29 $ US.

Kylie Cosmetics

Lip kit dans la couleur «22», 17$, en ligne

On retrouve aussi certaines collections exclusives et limitées en rabais, comme celles qu’elle a faites avec ses sœurs Khloé et Kim.

Kylie Cosmetics

Ensemble de rouge à lèvres liquides KKW x Kylie, 27$, en ligne

Ses illuminateurs en poudre, prisés par de nombreux «beauty guru» sur YouTube, sont également soldés, revenant à seulement 8 $ US au lieu de 14 $ US. Bien entendu, comme tous les produits sont en dollars américains, on s’attend à payer un peu plus en devise canadienne.

Kylie Cosmetics

Illuminateur Ultra Glow dans la couleur «Lightning Bolt», 14$, en ligne

Ça vaut toutefois la peine, puisque les produits Kylie Cosmetics ne sont pas disponibles en boutique au Canada.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook !