Il serait plus difficile de tomber en amour avec ce signe zodiaque

La compatibilité amoureuse va bien au-delà de deux signes astrologiques qui désirent s'unir. Toutefois, on vous conseille d'y penser à deux fois avant de vous enticher d'un signe en particulier, le plus carré du zodiaque.

Vous avez l'œil sur quelqu'un et cela prend de plus en plus de place dans vos pensées. Juste en lisant cette phrase, vous avez une personne en tête. Vous voyez? Maintenant, vous apprenez que cette personne est Capricorne. Sauve qui peut! Ce signe de Terre a une dure réputation.

De toutes les questions qui peuvent être composées dans la barre de recherche Google au sujet du Capricorne, les plus populaires sont «Pourquoi le Capricorne est froid?», «Pourquoi le Capricorne est distant?», «Pourquoi le Capricorne aime la solitude?» et surtout «Pourquoi il ne faut pas tomber amoureux d'un Capricorne?». En toute franchise, ça n'annonce rien de bon pour débuter une relation amoureuse.

Le Capricorne en amour

Avant de former un couple, vient la séduction. Alors que vous mettez le paquet pour l'enjôler lors d'un souper romantique, il est possible que vous vous posiez plusieurs questions après une soirée à deux. Comme le Capricorne est réservé, vous vous interrogerez fort probablement sur ses sentiments et son attirance pour vous. C'est normal.

Le Capricorne peut sembler plutôt austère quant à la nouveauté, ne laissant paraître aucun signe d'ouverture, ou très peu. Toutefois, lorsque les deux parties décident de se revoir, c'est que le Capricorne et vous êtes partis pour la gloire.

Le natif de ce signe sait spécifiquement ce qu'il veut et a des standards élevés pour lui et pour les autres. Ce signe voit sa relation de couple comme une équipe qui ira toujours plus loin tout en ayant une certaine routine nécessaire à son bien-être.

Les personnalités Capricorne sont plutôt réservées et ont du mal à exposer leurs sentiments. Il faut parfois deviner leurs humeurs derrière un visage peu expressif. Les amoureux qui ont besoin de déclarations d'amour dignes de films hollywoodiens ne seront pas servis avec ce signe de Terre des plus terre à terre.

Pour vous exprimer leurs plus tendres sentiments, les Capricorne vont faire des gestes pratiques, comme vous aider avec votre une tâche administrative que vous repoussez depuis belle lurette ou encore vous aider dans les tâches quotidiennes qui vous embêtent. Si vous allez bien, votre partenaire Capricorne ira bien aussi.

Tenez-vous le pour dit, les Capricorne vous aimeront, mais le feront sans grands feux d'artifice. Toutefois, loyaux, ils vous aimeront très longtemps.

