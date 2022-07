5 séries à «binge watch» durant le long weekend

Si vous restez en ville durant le long week-end et que vous cherchez une activité, une bonne série disponible en son entièreté à écouter d’une traite est toujours une activité de choix!

Quand on a congé, c’est une occasion en or de regarder d’excellentes séries qui méritent d’être vues.

Voici donc 5 séries à écouter durant le long week-end :

1. Stranger Things saison 4 (Netflix)

Dès le 1er juillet, les deux derniers épisodes de la saison 4 de la populaire série seront enfin disponibles! Vous pourrez finalement savoir comment l’histoire de Eleven et ses amis va se conclure. Cela s’annonce très intense et, on vous prévient, les créateurs ont mentionné que pas moins de cinq personnages risquent de mourir!

2. The Summer I Turned Pretty (Amazon Prime)

Si ce n’est pas déjà fait, profitez des prochains jours pour découvrir cette histoire touchante. Belly passe ses vacances d'été en famille à leur maison de plage, où elle retrouve son amie Susannah, ainsi que les frères de cette dernière, Jeremiah et Conrad, ses meilleurs amis d'enfance. Belly se retrouve dans un triangle amoureux et passe un été étourdissant, déchirant et malgré tout, magique.

La téléréalité croustillante du Club Illico est disponible depuis peu en rafale sur TVA+! On y suit 5 jeunes adultes issus de régions qui déménagent à Montréal la tête remplie de rêves et d’espoir. Ils habitent ensemble dans un appartement au cœur d’un des quartiers les plus animés de la métropole et deviennent colocs le temps d'une année. À voir!

4. The Umbrella Academy saison 3 (Netflix)

La série originale est de retour pour une troisième saison et celle-ci est encore plus éclatée. Dans cette nouvelle aventure, la famille Hargreeves doit composer avec le fait qu’ils existent dans un univers où ils ne sont pas censés être. Se déclenche donc un autre événement apocalyptique, et ils se retrouvent dans un autre univers et doivent faire face à la Sparrow Academy.

5. Ms Marvel (Disney+)

Bon, tous les épisodes ne sont pas encore disponibles, mais les fans de Marvel vont adorer découvrir ce nouveau personnage attachant. Kamala Khan est une jeune méga-fan de superhéros, surtout de Captain Marvel. Un jour, elle découvre un bijou de famille mystérieux qui lui donne des superpouvoirs. Elle vit alors son rêve, mais est-ce réellement ce qu’elle a toujours voulu?

