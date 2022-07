15 idées de mini tatouages pour ton prochain rendez-vous

Un tatouage, c’est un engagement pour la vie et une décision qui peut faire peur! Si vous n’osez pas vous lancer tout de suite dans une manche complète, les mini tattoos peuvent être une solution parfaite.

Discrets et délicats, les tout petits tatouages permettent de tenter l’expérience tout en réduisant le risque de regret. Si vous êtes déjà tatoués, ils sont une super option pour parsemer votre corps de mini oeuvres d’art sans devoir débourser le gros prix!

Les stars et influenceurs sont déjà fans des mini tattoos, c’est le temps de les copier.

Voici donc 15 idées de minuscules tatouages pour inspirer votre prochaine session!

1. Une fleur

Un classique, le tatouage floral peut être personnalisé. On peut choisir la fleur, la couleur et même le style pour s’assurer que l’image nous représente.

2. Une étoile

Les petites étoiles de ce style ont la cote ces temps-ci. Elles peuvent être seules ou accompagnées, selon ce que vous désirez!

3. Une lune

Ce tatouage représente tant la féminité que la spiritualité, et on l’adore! Le croissant de lune est toujours mignon, mais toutes les phases de l’astre sont acceptées.

4. Une vague

Évoquez votre amour de la plage ou du voyage avec une petite vague en tattoo! Qu’elle soit minimaliste ou réaliste, l’effet sera non négligeable.

5. Un mot

Les mots, courtes phrases ou chiffres peuvent représenter quelque chose de très significatif pour vous, tout en étant jolis visuellement.

6. Un symbole

Les petits symboles, inventés ou qui existent déjà, sont une façon d’exprimer subtilement vos convictions.

7. Un coquillage

Adorables et uniques, les coquillages font un tatouage de choix. Encore une fois, on peut opter pour un look minimaliste ou réaliste.

8. Un coeur

Le coeur, noir ou coloré, est un tatouage dont on ne le lasse pas. De plus, il fait un parfait matching tattoo avec votre BFF!

9. Un papillon

Le papillon est au top des tendances en matière de tatouages depuis un moment déjà, et ça ne dérougit pas! Il se prête parfaitement à la tendance mini.

10. Votre signe astrologique

Les symboles astrologiques sont facilement reconnaissables et tous très jolis, pourquoi ne pas afficher votre Zodiaque fièrement!

11. Une constellation

Si vous êtes fans d’astrologie, mais préférez rester plus subtiles, tournez-vous vers votre constellation. Ces petites étoiles vont orner votre corps à merveille.

12. Un oiseau

Symbole de liberté, l’oiseau peut faire un magnifique tattoo. On peut opter pour un petit oiseau réaliste, ou encore une collection dans le style minimaliste, tout est permis!

13. Votre animal de compagnie

Déclarez votre amour à votre meilleur ami à quatre pattes avec un portrait minimaliste. Que ce soit une ligne fine, seulement le contour ou juste un détail (comme les oreilles!) vous lui rendrez hommage pour la vie.

14. Une plante

Si les fleurs ne sont pas votre truc, mais que vous aimez la nature, une délicate branche feuillue ou autre plante fera un super ajout à votre collection.

15. Un matching tattoo

Si vous avez envie de souligner une relation importante sans nécessairement opter pour un mot ou un dessin qui vous lie pour la vie à cette personne seulement, un mini tattoo minimaliste est une idée parfaite!

