20 idées de thématiques originales pour votre prochain party d'Halloween

Avec la venue du mois d'octobre, on prévoit déjà la soirée la plus excitante de l'année, l'Halloween!

Planifier une soirée d'Halloween demande de la préparation et de l'imagination. Il y a plusieurs thèmes desquels prendre des idées pour une fête d'Halloween digne de ce nom. Décorations, costumes, nourriture, tout est pensé pour un party mémorable.

Un party d'Halloween est une raison parfaitement valable de mettre le paquet.

Voici 20 thématiques desquelles s'inspirer pour une fête d'Halloween réussie.

1) Films d'horreur

Nightmare on Elm Street, Scream, L'Exorciste, Dracula, le thème des films d'horreur en est un qui sera facile à créer et votre soirée sera à glacer le sang. Les invités pourront sélectionner un costume parmi une multitude de personnages célèbres et d’épouvante. Pour la décoration, optez pour des éclaboussures de sang, des éléments de surprise, des lumières très tamisées.

2) Harry Potter

Bienvenue à Poudlard! Moldus et sorciers pourront se côtoyer dans un décor enchanteur. À l'entrée, laissez le choixpeau magique déterminer dans quelle maison vont vos invités. Chocogrenouilles, bièraubeurre, beanboozle et festin comme dans la grande salle sont de mise. Pour une soirée animée, pensez à quelques épreuves pour déterminer qui gagnera la coupe de feu.

3) Disney

Le thème de Disney est parfait pour une soirée animée. Les conviés ont un choix énorme de costumes. Princesse, personnage de Pixar, Walt Disney lui-même, c'est très varié. Pour la nourriture, l'inspiration vient aussi des films. La table festive de la Belle et la Bête, les recettes de Ratatouille, le spaghetti de La Belle et le Clochard, entre autres. Pour le décor, on le rend aussi impressionnant que Walt Disney World.

4) Les Superhéros

Les superhéros ont plusieurs visages et c'est ce qui peut rendre la fête intéressante. Est-ce qu'il y aura combat de titans entre ceux qui préfèrent les personnages de Marvel et ceux qui optent pour un héros de DC Universe? Ça pourra drôlement animer la soirée. Les décos peuvent comprendre une cabine de téléphone en carton pour le changement de Superman ou avoir l'air de l'antre de Batman où tout son univers sombre est protégé et caché.

5) Barbie et Ken

Avec la tendance Barbiecore qui est à son apogée et un film intriguant dont on a peu de détails pour l'instant, une soirée Barbie et Ken peut être tout indiquée. On s'habille comme les poupées de plastique et on passe la soirée dans un environnement à la Barbie. Vous pouvez vous inspirer des accessoires de Barbie, des couleurs fluo et des souvenirs de votre enfance.

6) Une nuit au musée

Cléopâtre, Léonard de Vinci, Einstein et compagnie peuvent tous se rencontrer le temps d'une soirée. Les personnages historiques et des oeuvres d'art, il y en a assez pour que chaque invité use de créativité. En décoration, des vitrines d'objets insolites, de fausses oeuvres d'art célèbres, comme si vous étiez vraiment dans un musée d'histoire ou d'art. Côté nourriture, des mets qui ont marqué l'histoire seront dans le thème.

7) Les jeux vidéo

De la Sega à la Switch, le thème des jeux vidéo donnera une soirée allumée! Chaque invité peut facilement être costumé en un personnage de jeu, qu'on pense à Mario Bros, PacMan, Animal Crossing et bien d'autres. La soirée sera encore plus amusante si vous faites des tournois de Mario Kart. Comme décoration, ça peut être facilement inspiré de tous vos jeux vidéo préférés. Ça sera génial de passer une soirée dans un tableau de Mario Bros.

8) Les séries télévisées de notre enfance

Une paire de pantalons cargos bleus, un t-shirt bleu délavé et une veste sans manches noires, vous voilà employé chez Capitaine Creighton. Un casque jaune, une salopette verte et un t-shirt jaune, vous faites partie de la brigade de Pin-Pin et Pom-Pom. Les séries télévisées de notre enfance sont une source infinie d'idée. Côté décoration, des affiches des émissions afin de se rappeler de bons souvenirs donneront une touche parfaitement nostalgique. Pour rassasier les invités, c'est le moment d'essayer de recréer les burdogs tant rêvés.

9) Les célébrités internationales

On a tous quelques noms en tête lorsqu'on pense à des personnalités internationales connues. Pour une soirée réussie, des invités en Beatles, Madonna ou encore Kiss et Abba, une machine à karaoké et le party va lever. En guise de décoration, vous pourriez créer une scène avec quelques palettes et installer un rideau derrière, ainsi que des éléments dignes de loges et de fêtes mondaines.

10) Maison hantée

À l'instar de ces maisons abandonnées dont la visite fait glacer le sang, une soirée maison hantée pourra donner une fête réussie. Déguisements effrayants, fausses toiles d'araignées, ambiance sombre et lugubre, le tour est joué. Pour la présentation de la nourriture, pourquoi pas faire un défi à l'aveugle? Les invités qui doivent plonger leur main dans un contenant totalement noir pour y trouver de la nourriture, ça peut donner quelques drôles de moments.

11) Apocalypse de zombies

Un peu à la manière de Walking Dead, la thématique zombies est parfaite pour une soirée d'Halloween digne de ce nom. Des survivants et des zombies dans une ambiance de fin du monde et le tour est joué. Des planches qui barricadent des portes donneront un aspect encore plus réaliste. Pour la nourriture, des boissons étiquetées comme des remèdes pour contrer la transformation zombie seront géniales.

12) Les pires costumes

Pensez aux décorations qui sont le plus de mauvais goût et qui crient à la quétainerie, ainsi qu'à des costumes tellement mauvais qu'ils en sont drôles, et vous aurez une fête d'Halloween hilarante. L'équivalent automnal de la thématique gilet laid de Noël. L'ambiance sera réussie avec les décorations d'Halloween et d'automne les plus moches que vous trouverez. Tous les clichés sont les bienvenus!

13) Anges et démons

Le paradis et l'enfer se rencontrent dans une fête d'anges et de démons. Les conviés peuvent choisir entre des anges ou des personnages s'y rattachant, ou des démons. Le décor peut être un mélange entre le paradis lumineux et votre vision de celui-ci, ainsi que des éléments de l'enfer, les limbes, les flammes et la noirceur. Pour la nourriture, des éléments doux et sucrés, ainsi que des touches épicées.

14) Bal masqué

Habits chics, robes somptueuses et masques style loup pour une soirée mystérieuse à votre prochain party d'Halloween. En donnant à la réception des airs de salle de bal et en mettant de la musique pour danser, vous serez complimentés pour vos talents d'organisation de fête. Encore plus sophistiqué, prévoyez des bouchées sur plateau et des flûtes à champagne ou de jolies coupes pour les boissons.

15) Gatsby le magnifique

Recréez l'opulence et les folles soirées au manoir de Gatsby chez vous. Créez une entrée qui semble secrète et remplissez le décor de plumes et de cristaux pour une ambiance de prohibition des années 20. Musique jazz, costumes coquets et perles feront toute une impression. La soirée à thématique glamour vous fera sentir comme dans les fêtes décrites dans le roman.

16) Noir et Blanc

Une soirée uniquement en noir et blanc peut être particulièrement intéressante visuellement. Pour le décor, que des éléments noirs et blancs. Pour la nourriture, on peut opter pour du colorant alimentaire pour noircir un crémage de gâteau, par exemple. Pour les costumes, les invités ont un grand choix! Tant que tout est noir et blanc. Les photos de votre Halloween seront bien spéciales à regarder.

17) Le cirque de l'horreur

Les clowns, magiciens et acrobates peuvent sembler sympathiques aux premiers abords, mais on sait tous qu'un clown devient vite effrayant et que sous le grand chapiteau, le cirque peut être une scène d'épouvante. Pour les costumes, proposez aux invités de se vêtir comme un personnage de cirque avec une touche d'horreur. Pour la décoration, donnez à l'endroit où se tient la fête des airs de fête foraine épeurante, comme dans les films!

18) Les films cultes

Les films cultes, il y en a une tonne. Les conviés peuvent se déguiser en Mean Girls, Forrest Gump, Jack et Rose dans Titanic, même en Harry Potter ou Edward dans Twilight, tant que c'est possible de deviner de quel film le personnage est inspiré. Pour le décor, quelques affiches de cinéma et des allures de plateau de tournage. Vous pourriez également préparer un quiz sur le thème. La soirée sera applaudie par les cinéphiles.

19) Party Glow in the dark

Le party «brille dans le noir» sera un succès, à condition d'avoir les éclairages à la hauteur. Le rétro-éclairage (blacklight) est facilement disponible, comme ces rouleaux d'éclairage sur Amazon. Prenez-vous d'avance pour un éclairage des plus cool pour l'Halloween, et transformez vos décos d'Halloween avec de la peinture qui brille dans le noir. Un plus avec vos invités, prendre de vieux t-shirts bons pour la poubelle et peignez-les de peinture tous ensemble. Des bâtons luminescents seront aussi indispensables.

20) Sous l'océan

Sous l'océan, on peut trouver des poissons et des coraux, certes, mais on peut aussi y trouver, dans notre imaginaire du moins, des sirènes, des marins déchus, le kraken et plus selon votre imagination. Beaucoup de lumière bleue, des perles, des morceaux de bois comme s’ils venaient d'un bateau qui a coulé, des filets de pêche et plus encore mettrons le ton à la soirée. Côté nourriture, des produits de la mer ou encore des aliments aux coloris que l'on retrouve sous l'eau.

