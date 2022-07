20 cadeaux pour les fans de Stranger Things qui s’ennuient déjà de la série

Pour ceux et celles qui ont dévoré chaque épisode de la nouvelle saison de Stranger Things et qui vivent un deuil maintenant qu’elle est terminée, voici les 20 items à l’effigie de la série qu’il vous faut absolument.

20 cadeaux Stranger Things pour vous gâter, ou pour le méga-fan dans votre vie :

1. Lot de 50 autocollants à 6$ chez Amazon

Que ce soit pour vos cahiers, votre ordi ou même votre skateboard, ces collants seront parfaits!

2. Casquette Thinking Cap à 15$

La casquette de Dustin sera parfaite pour l'été! Et si le bleu n'est pas votre genre, la même marque propose aussi une casquette Hellfire Club ainsi qu'une à l'effigie de Camp Know Where.

3. Faux ongles autocollants à 5$ chez Etsy

Une manucure rapide pour montrer vos couleurs!

4. Épinglette de la veste d'Eddie à 15$ chez Etsy

Eddie est votre personnage coup de coeur de la saison 4? Voici ce qu'il vous faut!

5. Chandail type crewneck de Scoop Ahoy à 54$ chez Etsy

Fan de crème glacée, de Stranger Things ou simplement de beau chandail, celui-ci est pour vous!

6. Bracelet avec breloques à 19$ chez Amazon

Chaque petite breloque représente un moment marquant de la saison.

7. T-shirt noir avec lettres à 29$ chez Amazon

Une image iconique qui représente bien la série!

8. Boîte lumineuse 3D à 50$ chez Etsy

Illuminez votre chambre avec cette magnifique lumière!

9. Chandail Hellfire Club à 16$ chez Etsy

Pour pouvoir porter votre amour envers Eddie sur votre coeur, il n'y a pas mieux.

10. Lampe Eleven à 28$ chez Amazon

Bonus, on peut changer la couleur de cette magnifique veilleuse!

11. Jeu de Ouija Stranger Things à 30$ chez Amazon

Si le monde de l'au-delà vous interpelle, voici la planche de Ouija parfaite.

12. Sac pour jeux de dés DnD Hellfire Club à 40$ chez Etsy

Le petit sac parfait pour traîner vos jeux favoris.

13. Costume de Demogorgon pour chien à 18$ chez Amazon

14. Pochette de maquillage I'd rather be watching Stranger Things à 18$ chez Amazon

Parfaite pour transporter vos produits préférés.

15. Collection de maquillage MAC X Stranger Things entre 26$ et 62$ chez Sephora

Parlant de produits, MAC a lancé une collection inspirée par la série contenant une palette d'ombres à paupières et un gloss.

16. Sac à dos TV/VHS à 70$ chez Amazon

Ce petit sac rétro est simplement adorable!

17. Funko Pop à l'effigie de différents personnages aux prix variés sur Amazon

Choisissez la figurine de votre personnage préféré, ou encore bâtissez vous une collection impressionnante avec tous les Funko disponibles.

18. Verre réutilisable avec paille Eddie à 26$ chez Etsy

Votre café glacé sera encore meilleur dans ce goblet!

19. Peluche Demogorgon à 14$ chez Amazon

Il est presque mignon comme ça...

20. T-Shirt AV Club à 22$ chez Etsy

On adore le look rétro de ce chandail.

Bon shopping!

