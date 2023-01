Voici votre horoscope pour 2023, l'année du lapin, selon votre signe chinois

Ce 22 janvier 2023 marque le Nouvel An chinois, et cette année se passe sous le signe du lapin!

On connaît tous notre signe astrologique selon les étoiles, mais l’horoscope chinois est tout aussi intéressant. Au lieu d'être déterminé selon le mois, l'endroit et l'heure de notre naissance, le signe chinois se définit en fonction de notre année de naissance. Comme dans l'astrologie qu'on connaît, l'horoscope chinois comprend 12 signes, basés sur une période de 12 ans et qui sont représentés par des animaux.

Chaque année est associée à un élément, soit le métal, la terre, le bois, l'eau ou le feu. Par exemple, 2023 sera l'année du lapin d'eau! Cela indique une période plus douce sous le thème de la patience et de la sensibilité.

À titre indicatif, 2020 fut l'année du rat de métal, ce qui promettait d'être une année intense, confrontante et généralement négative pour tous. 2021 était l'année du boeuf de métal, ce qui laissait entendre à une année plus tranquille, mais durant laquelle il fallait continuer de travailler fort. Puis, 2022 fut l’année du tigre d'eau, ce qui devait être une année chanceuse, excitante et très active.

Voici donc vos prédictions de 2023 selon votre signe chinois:

Le Rat – 2020, 2008, 1996, 1984, 1972...

La prochaine année sera mouvementée pour le Rat, mais pas nécessairement de façon négative. Attendez-vous à plusieurs conflits avec vos proches, mais vos talents de communication seront là pour vous aider. Vous serez capable de régler ces situations avant qu'elles ne dégénèrent simplement en choisissant les bons mots.

Vous pourriez aussi voir un changement dans votre carrière qui vous poussera à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et celle à la maison.

Le Bœuf – 2021, 2009, 1997, 1985, 1973...

Nés sous le signe du Boeuf, votre année 2023 se déroulera sous le thème du calme. Une année plus stable que 2022, elle vous apportera un sentiment de relaxation et de bonheur. Celui-ci va vous permettre d'enfin vous épanouir dans vos relations et vous trouverez l'amour, ou serez enfin prêt à aller à la prochaine étape de votre relation actuelle.

Côté travail, évitez d'entrer en affaires avec un proche en 2023, cela vous évitera bien des soucis.

Le Tigre – 2010, 1998, 1986, 1974...

Après une année 2022 potentiellement éprouvante, la chance va sourire aux natifs du Tigre en 2023. Ce sera le moment de miser gros sur votre carrière, mais aussi de voir vos finances s'améliorer grandement. N'oubliez pas de rester humble et de ne pas laisser votre succès vous monter à la tête, par contre!

Côté relations, portez un peu plus attention à votre partenaire! C'est facile de se laisser emporter par la routine, mais une touche de passion ici et là fera du bien.

Le Lapin – 2011, 1999, 1987, 1975...

Selon la tradition, les gens du signe dans lequel l'année se déroule ne seront pas les plus chanceux durant les prochains mois. Cependant, 2023 sera assez favorable pour les Lapins! Vos ambitions seront récompensées par de nouvelles opportunités et, si vous êtes célibataires, vous pourriez rencontrer l'amour.

Le seul danger se trouve dans les dépenses imprévues qui pourraient vous déstabiliser. Ne faites pas confiance à n'importe qui!

Le Dragon – 2012, 2000, 1988, 1976...

Cette année devra être sous le thème de la transformation pour les Dragon. Ce sera une année où vous allez connaître beaucoup de succès, mais qui sera éprouvante. Attendez-vous non seulement à des opportunités et des changements inattendus, mais aussi à des moments difficiles.

Ne perdez pas espoir, ceux-ci sont inévitables. Vous en sortirez transformés, et ce, pour le mieux!

Le Serpent – 2013, 2001, 1989, 1977...

Si vous êtes nés sous le signe du Serpent, cette année risque de débuter de façon plus éprouvante, mais tout ira pour le mieux très bientôt. En 2023, vous miserez sur vos relations, qu'elles soient amoureuses ou familiales. Vous serez en mesure de pardonner, de grandir et de voir plusieurs de ces relations évoluer.

Pour ceci, vous devrez cependant apprendre à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Ce sera votre défi de l'année.

Le Cheval – 2014, 2002, 1990, 1978...

Ceux qui sont nés dans le signe du Cheval vont devoir travailler fort cette année! Certains conflits avec vos proches vont vous forcer à devoir discuter et à faire des compromis pour régler des situations. De plus, vous pourriez connaître un immense succès créatif, mais il vous faudra être prêt à mettre les bouchées doubles.

Cela peut vouloir demander de suivre un cours pour améliorer votre talent, ou encore faire preuve de discipline pour atteindre vos buts.

La Chèvre – 2015, 2003, 1991, 1979...

Votre priorité sera votre carrière cette année, mais cela se fera peut-être au profit d'une relation. Si votre couple est fort et votre partenaire est patient, il vous soutiendra dansvos ambitions. Par contre, si le contraire se produit, il est peut-être temps pour vous de passer à autre chosem, côté amour.

2023 sera tout de même une année ponctuée de beaux moments pour vous, comme des voyages, des rencontres et des promotions. Profitez-en!

Le Singe – 2016, 2004, 1992, 1980...

2023 pourrait être une excellente année pour ceux qui sont nés sous le signe du Singe, mais il faut être prêt à faire les sacrifices nécessaires. Cela veut dire de revoir ses priorités et de faire peau neuve! On pourrait penser à une rupture (amoureuse, amicale ou professionnelle), à un changement de carrière, ou simplement à un gros ménage dans votre vie.

Malgré tout cela, 2023 sera favorable à de nouvelles rencontres qui pourraient vous aider dans vos buts.

Le Coq – 2017, 2005, 1993, 1981...

Le danger pour le Coq en 2023 sera celui d'en prendre trop sur ses épaules! Au lieu d'accepter tous les projets et toutes les invitations, vous devriez apprendre à ralentir. Votre égo pourrait être blessé si vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite, mais c'est pour le mieux.

Prenez plutôt le temps de renouer avec une passion ou un hobby que vous avez délaissé dans les dernières années.

Le Chien – 2018, 2006, 1994, 1982...

La chance et le succès seront les thèmes de 2023 pour ceux qui sont nés Chien. La sphère de votre vie la plus chanceuse sera celle de l'amour! Si vous êtes célibataire, c'est le moment où vous allez trouver votre personne. Son identité pourrait vous surprendre par contre, gardez l'esprit ouvert.

Côté carrière et santé, la chance vous sourit aussi. Après une année 2022 à manquer d'argent, vous serez plus à l'aise en 2023.

Le Cochon – 2019, 2007, 1995, 1983...

Les Cochon peuvent s'attendre à une année où, enfin, ils seront reconnus à leur juste valeur. Cela peut vouloir dire une promotion ou de nouvelles opportunités qui concordent avec vos buts et ambitions. Tentez de ne pas trop réfléchir et laissez-vous emporter par ces belles occasions!

Côté amour, 2023 pourrait être instable. Les rencontres seront multiples, mais la magie va opérer à l'été seulement.

Xin Nian Hao!

