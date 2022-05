Voici votre horoscope du mois de juin 2022

Que vous réserve le mois de juin 2022? Découvrez-le grâce à votre horoscope mensuel par l'astrologue Maude Vallières.

Maude Vallières

Conseil de pro, portez une attention spéciale à votre ascendant! Pour découvrir quel est votre signe ascendent, cliquez ici.

Horoscope juin 2022

Bélier (et ascendent bélier) - 21 mars au 19 avril

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 choses qui décrivent les Bélier, les têtes de cochon du Zodique

Pour les Bélier, le mois de juin représente un retour vers soi et un focus sur la croissance personnelle. Avec Jupiter et Mars qui traversent ton signe, tu seras invité à honorer les besoins de ton corps physique et à prendre action pour atteindre tes objectifs. Le passage du Soleil dans le signe des Gémeaux te donnera envie de cultiver ta curiosité et de connecter avec tes proches. La pleine lune du 13 juin pourrait te donner envie de te libérer de ta routine pour explorer de nouveaux horizons, peut-être à travers un voyage ou un nouveau domaine d’étude.

Taureau (et ascendant Taureau) - 20 avril au 20 mai

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Taureau, les têtus du zodiaque

Maintenant que le cycle d’éclipses sur l’axe Taureau/Scorpion est terminé, ta vie prend une toute nouvelle direction. Tu sais ce que tu vaux et tu es conscient(e) des ressources à ta disposition. Des changements au niveau de tes finances et de tes biens matériels te demanderont de faire preuve d’adaptabilité. La pleine lune du 13 juin t’invitera à voir certaines situations sous un nouvel angle et tu pourrais recevoir l’appui de ton entourage. À la fin du mois, ton quotidien sera parsemé de moments magiques avec ta famille et tes amis.

Gémeaux (et ascendant Gémeaux) - 21 mai au 21 juin

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Gémeaux, le signe qui change tout le temps d'idée

La rétrograde de Mercure (la planète qui gouverne ton signe) est terminée et le temps semble avancer à cent mille à l’heure! Une tonne d’opportunités se présente à toi et ta vie sociale est très active. Attention, la pleine lune du 13 juin pourrait mettre en lumière des dynamiques relationnelles qui ne te conviennent plus. Vers la fin du mois, Vénus, la déesse de l’amour et de la beauté, fera son entrée dans ton signe. Tu seras invité(e) à utiliser tes pouvoirs de séduction pour arriver à tes fins. Peut-être oseras-tu arborer un nouveau look?

Cancer (et ascendant Cancer) - 22 juin au 22 juillet

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 choses sur les Cancer, ton amie qui a le plus de sautes d'humeur

Pour les Cancer, le mois de juin t’invite à te questionner sur la place que tu souhaites occuper dans le monde. Le passage de Mars dans le signe du Bélier amènera de l’action au niveau de ta carrière et augmentera ta visibilité sur la sphère publique. La pleine lune du 13 juin pourrait être porteuse d’imprévus et te poussera à remettre en question ta charge de travail et les tâches qui occupent ton quotidien. L’arrivée de Vénus dans le signe des Gémeaux, vers la fin du mois, pourrait annoncer la fin d’une relation qui n’est plus alignée à tes valeurs.

Lion (et ascendant Lion) - 23 juillet au 22 août

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Lion, le signe le plus «show off» du zodiaque

Cher Lion, le début du mois de juin te donnera envie de socialiser. Tu souhaites passer du temps entre amis et tu pourrais être invité(e) à plusieurs évènements ou activités. Alors que Mars traverse le signe du Bélier, tu pourrais être motivé(e) à finaliser un projet scolaire ou à planifier un voyage. La pleine lune du 13 juin éveillera ton feu intérieur! Créativité, plaisir et romance sont au rendez-vous. Un besoin de solitude se fera ressentir vers la fin du mois et tu devras t’observer pour reconnaître les schémas de pensées et les peurs qui t’empêchent d’avancer.

Vierge (et ascendant Vierge) - 23 août au 22 septembre

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Vierge, le signe le plus «freak» de la propreté

Pour les Vierge, le mois de juin est synonyme de transformation! La conjonction entre Mars et Jupiter dans le signe du Bélier t’invite à creuser dans les profondeurs de ton âme et à prendre action pour entamer un processus de guérison. L’arrivée de Vénus dans le signe des Gémeaux sera favorable aux projets créatifs alors que l’univers t’encourage à partager ta magie dans le monde. La pleine lune du 13 juin mettra en lumière des situations familiales dans lesquelles tu devras faire preuve d’adaptabilité et ainsi te permettre de laisser aller toutes tes attentes ou idées préconçues.

Balance (et ascendant Balance) - 23 septembre au 23 octobre

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Balance, le signe le plus sophistiqué du Zodiaque

En juin, rencontres et connexions seront au rendez-vous pour les natifs de la Balance. Le passage de Mars et de Jupiter dans ton signe opposé, le Bélier, t’invite à t’inspirer de tes relations pour évoluer et avancer. L’arrivée de Vénus, la planète qui gouverne la Balance, dans le signe des Gémeaux t’encouragera à explorer le monde et à acquérir de nouvelles connaissances. La pleine lune du 13 juin mettra l’accent sur tes échanges avec tes proches et les activités de ton quotidien. Tu devras faire le point sur ce qui te nourris dans ton environnement immédiat et laisser aller ce qui n’est plus en service à ton évolution.

Scorpion (et ascendant Scorpion) - 24 octobre au 22 novembre

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité qui décrivent les Scorpion, les sorcières du Zodiaque

Maintenant que le cycle d’éclipses sur l’axe Taureau/Scorpion est terminé, tu incarnes le phœnix qui renaît de ses cendres. Les miroirs que t’offrent tes relations t’inspirent à t’assumer tel que tu es. La conjonction entre Mars et Jupiter dans le signe du Bélier pourrait être synonyme d’imprévus ou d’obstacles dans ton quotidien, il sera important de t’ancrer et de cultiver la paix d’esprit à travers les défis que la vie t’envoie. La pleine lune du 13 juin mettra en lumière tes ressources et tes talents alors que des changements pourraient subvenir au niveau de ton emploi ou de tes finances.

Sagittaire (et ascendant Sagittaire) - 23 novembre au 22 décembre

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Sagittaire, les explorateurs du Zodiaque

Chers natifs du Sagittaire, en juin, créativité, plaisir et romance sont au rendez-vous! La pleine lune du 13 juin qui aura lieu dans ton signe pourrait être porteuse de grandes leçons alors que tu seras invité(e) à trouver l’harmonie entre tes besoins et ceux des autres. Le transit de Mars et de Jupiter dans le signe du Bélier te rappelle d’être à l’écoute de ta flamme intérieure et de prendre action en considérant ton plaisir et tes envies. C’est le moment idéal pour connecter à ton cœur d’enfant en t’amusant, pour initier des projets créatifs, ou même pour planifier un rendez-vous romantique.

Capricorne (et ascendant Capricorne) - 23 décembre au 20 janvier

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité qui décrivent les Capricorne, les «workaholics» du Zodiaque

Pour les Capricorne, le mois de juin sera propice au « cocooning ». La présence de Mars et de Jupiter dans le signe du Bélier te motive à prendre soin de ton environnement et à passer du temps avec ta famille. Tu auras peut-être envie d’un nouveau décor ou de rendre visite à ta famille éloignée. La pleine lune du 13 juin amènera son lot de questionnements alors que tu pourrais être confronté(e) à des souvenirs du passé qui refont surface. Tu ressentiras le besoin de t’isoler et de garder ce que tu vis à l’intérieur de toi.

Verseau (et ascendant Verseau) - 21 janvier au 19 février

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 traits de personnalité des Verseau, les originaux du zodiaque

Le mois de juin filera à toute vitesse pour les Verseau! Le passage de Mars et de Jupiter dans le signe du Bélier stimulera ton mental et tu pourrais être frappé par des éclairs de génie et une forte motivation à prendre action sur tes idées. Ton énergie créative sera à son apogée! Il sera important de rester flexible et ouvert d’esprit, car il y aura possibilité de discussions enflammées avec ton entourage immédiat. Finalement, la pleine lune du 13 juin mettra en lumière ton désir de cultiver des relations d’amitié authentiques et alignées avec tes valeurs.

Poissons (et ascendant Poissons) - 20 février au 20 mars

Karine Leblanc

• À lire aussi: 15 choses qui décrivent à la perfection les Poissons, les émotifs du Zodiaque

Pour les natifs des Poissons, le mois de juin met l’emphase sur ce que tu valorises et ce qui te fait sentir en sécurité. Le transit de Mars et Jupiter dans le signe du Bélier te motivera à acquérir les outils nécessaires pour te sentir confortable financièrement. Attention! Des conflits pourraient survenir si on remet en question tes valeurs ou tes croyances. De plus, la pleine lune du 13 juin pourrait amener des doutes sur ta carrière ou ce que tu as à offrir dans le monde. C’est le moment idéal pour prendre action en étant guidé(e) par ce qui te fait vibrer.

À voir aussi :

s