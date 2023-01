Découvrez votre horoscope pour l'année 2023

En 2023, la planète Pluton fait son entrée dans le signe innovant et progressiste du Verseau, pour y rester jusqu’en 2044.

Chaque fois que Pluton est passée dans ce signe associé au collectif, il s’est produit d'importantes transformations sociales: révolution industrielle, époque des Lumières, Révolution française, les premiers combats pour le droit des femmes... Rien de moins! Au cours de l’année, nous sèmerons plus que jamais les graines du monde de demain.

Ces choix devront être faits en toute conscience et avec beaucoup de compassion, clin d’œil à l’arrivée de Saturne en Poissons. En avant la révolution!

Bélier - 21 mars au 19 avril

Bélier célèbre: Sophie Nélisse (27 mars 2000)

Bélier ou ascendant Bélier, vous commencez l’année avec Jupiter, la planète de la croissance et de l’expansion, de retour dans votre signe. Quelle belle nouvelle! Jupiter, qui a fait sa première incursion dans votre ciel au cours de la deuxième partie de 2022, revient vous donner une dernière poussée. D’ici le printemps prochain, vous êtes propulsé vers l’avant et invité à mettre la touche finale aux projets que vous avez commencés. Malgré tout, en ce début d’année, vous pourriez vous sentir un brin fatigué et un peu éparpillé. C’est normal! Mars, planète de l’action et de la combativité qui gouverne votre signe, est sous pression depuis octobre. Ces derniers mois, vous ne saviez sûrement plus où donner de la tête tant il y avait de choses à faire et à penser! Heureusement, plus vous avancez en 2023, plus votre énergie et votre audace légendaires reviennent. D’ailleurs, Saturne, dans le secteur de ressourcement de votre charte, vous invite à mieux prendre soin de vous cette année. Par manque de temps, vous avez tendance à négliger ce besoin d’espace et de connexion à vos mondes intérieurs. Vous avez mis le pied sur l’accélérateur. Maintenant, il est vital de ralentir. Ces dernières années, vous avez peut-être effectué un certain ménage au sein de vos amitiés et de vos associations. Il se trouve que vous êtes de plus en plus en quête de relations authentiques qui nourrissent votre âme. Dès l’été, un vent révolutionnaire souffle sur votre signe, ce qui vous aide à vous reconnecter à votre valeur et à ce qui vous rend unique aux yeux du monde. Cette nouvelle vision de vous-même guide vos pas et vous pousse à redéfinir vos relations professionnelles et personnelles. Rien de moins! La chance vous accompagne aussi sur le plan des finances. Vous qui êtes parfois impulsif quand il est question d’argent, vous avez maintenant la possibilité de stabiliser votre situation. C’est parti pour 2023!

Taureau - 20 avril au 20 mai

Taureau célèbre: Lana Condor (11 mai 1997)

Taureau ou ascendant Taureau, que de montagnes russes dans la dernière année! Votre signe est au cœur d’une transition très puissante qui nous affecte tous, mais qui se passe sur votre terrain. Signe associé aux ressources de la terre et aux valeurs tant personnelles que financières, vous avez connu – comme notre monde économique – des secousses et des soubresauts. Oui, votre stabilité chérie a été mise au défi, mais rassurez-vous: il s’agit d’un réalignement nécessaire pour la suite, un processus qui vous aidera à reconnaître davantage votre valeur. D’ailleurs, la vie récompense l’action. Si vous avez accepté de miser sur vous en 2022, de laisser derrière vous des relations, un travail ou des schémas qui ne vous convenaient plus, vous avez tout à gagner en 2023. Jupiter le grand bénéfique, qui arrive dans votre ciel dans la deuxième partie de cette nouvelle année, promet une récolte abondante! Il vous reste donc six bons mois pour écarter des choses qui sont devenues trop lourdes ou qui ne correspondent plus aux valeurs qui vous tiennent désormais à cœur. En 2023, l’aspect financier et tout ce qui est terre-à-terre occupent aussi une bonne part de vos réflexions. Vous tenez à mettre en place des structures qui vous soutiendront à long terme. Cet été, ce sont les amours qui sont au centre de vos préoccupations, au moment où Vénus, qui gouverne votre signe, se trouve en mode réflexion. La personne qui partage votre vie a intérêt à montrer son amour et son engagement, sinon, gare à ses fesses! En solo? Si un début d’histoire semble trop beau pour être vrai, on laisse tomber! On cherche du long terme, du solide... Alors, on prend son temps. De toute façon, d’autres occasions se présentent à l’automne. Saturne, elle, se balade dans le secteur de vos amitiés, solidifie certaines alliances au passage et met fin à d’autres. Que de beaux moments en perspective, ami Taureau! En cette nouvelle année, n’ayez pas peur, faites-vous confiance et foncez!

Gémeaux - 21 mai au 20 juin

Gémeaux célèbre: Lysandre Nadeau (20 juin 1995)

Gémeaux ou ascendant Gémeaux, pas de répit pour vous ces derniers temps... Je sais bien que vous aimez avoir l’esprit occupé, curieux comme vous êtes. Mais en ce début d’année, trop, c’est trop! À cause de son rétrograde, Mars – la planète de l’action et de l’impulsivité – passe un total de huit mois chez vous, d’août 2022 à fin mars 2023... Ouf! Les derniers mois n’ont pas été faciles. Vous avez dû supporter des frustrations et jongler avec bien plus de remises en question et d’imprévus que la plupart de vos amis du zodiaque. Félicitez-vous! En ce début d’année, Mars repart de l’avant, et bien que vous soyez encore très occupé, vous avez moins de bâtons dans les roues désormais. C’est un bon moment pour reprendre le dessus et tenter de renouer avec votre vitalité et votre nature expressive. De son côté, le sérieux Saturne entre dans le secteur de votre carrière et de vos grandes aspirations. Pour certains, c’est l’aboutissement et la reconnaissance de beaucoup d’efforts et d’investissement professionnel. Pour d’autres, c’est un désenchantement qui donne le sentiment de ne plus se sentir en phase avec sa carrière. Vous pourriez aussi réaliser que vous avez négligé votre vie personnelle. Si c’est le cas, il y a du travail à faire pour retrouver votre équilibre. Pour contrer cet état des choses (s’il y a lieu), misez sur votre individualité, sur la valeur de votre expérience et, pourquoi pas, sur un nouveau départ, surtout à partir de l’été. En 2023, grâce à Mercure qui gouverne votre signe, vos réflexions sont plutôt terre-à-terre, portées par le désir de ralentir et de profiter des fruits de votre dur labeur. D’ailleurs, Jupiter le généreux donne à votre ciel des moments de répit, accompagnés d’un besoin d’introspection et de reconnexion... mais encore faut-il que vous le mettiez à votre horaire, vaillante personne! Cette année est à la réflexion, ami Gémeaux!

Cancer - 21 au 22 juillet

Cancer célèbre: Camila Mendes (29 juin 1994)

Cancer ou ascendant Cancer, avec Jupiter le grand bénéfique qui arrive dans votre signe d’exaltation du Taureau à partir de mai 2023, ça promet! Vous commencez l’année avec de sérieuses mises au point dans vos relations. La réflexion est la suivante: en qui et en quoi avez-vous envie d’investir votre temps et votre énergie à long terme? Réglons ça tout de suite! On ne parle pas ici de se lancer dans un grand ménage: celui-ci a déjà été fait. Il s’agit plutôt de respecter les promesses que vous vous étiez faites pour votre plus grand bien. Une bonne communication, qui laisse place à l’écoute, à l’affirmation et au partage, est la clé. À partir de mars, Saturne entre dans votre signe cousin du Poissons et amène avec lui une quête de sens. Ce transit vous donne le goût d’approfondir des domaines, comme la spiritualité ou la psychologie. Certains pourraient envisager un retour aux études afin de renforcer des connaissances. Vous pourriez même mettre les bouchées doubles dans le but de faire un voyage qui vous tient à cœur! Jupiter, de son côté, commence l’année dans votre maison de la carrière. Cela risque de mettre plus de pain sur la planche, mais vous donne aussi la possibilité de faire reconnaître votre valeur et d’effectuer certains changements qui vous seront bénéfiques. D’ailleurs, cet esprit d’initiative est soutenu par une poussée évolutionnaire qui durera bien au-delà de 2023. De grandes leçons de collaboration avec les autres sont en vue. Vous avez de la chance car, à partir de mai, Jupiter poursuit son chemin dans votre secteur des amitiés et entraîne à sa suite une possibilité de nouvelles associations qui vous aident à grandir. Êtes-vous prêt, cher Cancer?

Lion - 23 juillet au 22 août

Lion célèbre: Dua Lipa (22 août 1995)

Lion ou ascendant Lion, les dernières années n’ont pas été reposantes, bien au contraire. Vous avez dû en prendre plus que d’habitude sur vos épaules et continuer d’avancer malgré le poids des responsabilités et des épreuves. Mais une lumière pointe à l’horizon. Saturne, qui s’oppose à votre signe depuis 2021, déménage enfin. On avance! Toutefois, l’année commence avec des obligations qui pourraient plomber vos passions. Et un Lion sans passions, ça ne fonctionne pas! En tant que leader du zodiaque, vous avez tout à gagner à ne pas jouer à l’héros en tout temps. Mettez votre orgueil de côté, exprimez clairement vos limites et laissez les autres s’organiser. Tout le monde en sortira gagnant! En 2023, Saturne, qui entre dans votre secteur des finances à long terme, vous invite aussi à appliquer un peu plus de rigueur et de vision afin d’assurer votre avenir. Maintenant, parlons de Jupiter, la planète de la croissance et de l’expansion: elle entre dans votre secteur de carrière à partir du mois de mai. À vous les honneurs et une revalorisation de votre rôle professionnel. Magnifique! De plus, une énergie puissante qui se manifeste dans votre signe cousin du Bélier à partir de l’été ajoute à cette dynamique. Une renaissance professionnelle ou une révision de votre importance sur l’échelle sociale est en cours, et ce n’est qu’un début. Cet été, Vénus la déesse de l’amour est en résidence chez vous pendant quatre mois, soit de juin à octobre. Ça, c’est synonyme de retour du glam et des paillettes! Profitez-en pour vous refaire une beauté, ramener de la folie dans votre garde-robe et jouer de séduction. Certaines relations ne résisteront peut-être pas à autant de lumière, mais d’autres en bénéficieront. Ainsi soit-il!

Vierge - 23 août au 22 septembre

Vierge célèbre: Zendaya (1er septembre 1996)

Vierge ou ascendant Vierge, en ce début d’année, Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde dans le signe de terre du Capricorne. Ce transit engendre des réflexions au sujet de vos engagements à long terme, de votre efficacité et du besoin de faire rimer sens du devoir avec plaisir. De belles remises en question pour un signe dévoué comme pas un. De plus, Jupiter, planète de croissance et d’expansion, termine son odyssée dans votre secteur des transitions. Cela vous a permis de miser davantage sur vous et votre valeur au cours de la dernière année. Bravo! Avec son entrée dans votre secteur de l’exploration et de l’apprentissage à partir du mois de mai, vous avez tout intérêt à ouvrir vos horizons pour glaner de nouvelles expériences. Certains d’entre vous pourraient même être appelés à voyager davantage pour des raisons professionnelles ou autres. Allez, ami Vierge, dérogez à vos habitudes et explorez! De son côté, Saturne le grand enseignant entre dans votre secteur des relations et des partenariats. Il y a du travail à faire de ce côté. Si vous avez évité les discussions difficiles ou préféré vous mettre la tête dans le sable en ce qui a trait à une relation ou à des ententes contractuelles, il est temps de vous rappeler à la réalité. Êtes-vous dans une relation platonique, sans romantisme? Vous sacrifiez-vous démesurément pour votre douce moitié ou pour vos partenaires? Est-ce VOUS qui avez négligé de vous investir sentimentalement? Ne voyez pas ça d’un mauvais œil, c’est un passage nécessaire pour vous reconnecter avec cette sphère de votre vie et concrétiser vos rêves. C’est peut-être aussi une invitation à mettre vos limites si vous sentez que vous sacrifiez trop de votre temps et de votre énergie. Une année d’apprentissage pleine de belles occasions vous attend. Plongez!

Balance - 23 septembre au 22 octobre

Balance célèbre: Jenna Ortega (27 septembre 2002)

Balance ou ascendant Balance, au cours de la première partie de l’année, l’accent est vraiment mis sur vos relations. Un vent de dynamisme souffle sur ce secteur de votre vie et vous permet d’entrevoir de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. Pas question d’être sur le siège passager... Vous serez aux commandes, et votre douce moitié n’a qu’à bien se tenir! Mais non, il n’y a rien à craindre, surtout avec toute la délicatesse et la diplomatie qu’on vous connaît. N’empêche que c’est très motivant pour le signe d’air et d’échange que vous êtes. À partir de mai, vous avez envie d’investir dans des projets qui vous tiennent à cœur, d’effectuer des changements qui ont le mérite d’enrichir votre vie à long terme. On ne parle pas ici de votre vie quotidienne, mais de votre vie intérieure. Une force tranquille s’installe et vous permet de mieux résister aux tempêtes de l’existence. Vous êtes cette ressource et ce roc solide. Malgré tout, Saturne le vieux sage entre dans votre secteur du quotidien et de la santé. Il vient vous rappeler que charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez besoin de moments de silence et de tranquillité pour refaire le plein. Ne négligez pas votre petite voix; elle sait ce qui est bon pour vous. De l’été à l’automne, Vénus, votre planète maîtresse, s’installe dans votre secteur des amitiés. Au programme: activités de groupe et soirées enivrantes au cours desquelles votre charme opère sans effort. Mais attention, cette popularité pourrait bien avoir un prix: celui de ne pas pouvoir dire oui à tout le monde. Beau problème... mais qui n’est pas à négliger lorsqu’on est Balance et qu’on ne veut jamais décevoir personne. Bonne année, chère Balance!

Scorpion - 23 octobre au 21 novembre

Scorpion célèbre: Willow Smith (31 octobre 2000)

Scorpion ou ascendant Scorpion, vous commencez peut-être l’année en mode rattrapage, au moment où votre planète maîtresse, Mars, termine sa course folle dans le signe du Gémeaux. Vous avez dû jongler avec de multiples dossiers, composer avec des hauts et des bas, gérer des attentes. Vous êtes résistant et résilient, mais il y a des limites! L’avantage, c’est que cette période vous a peut- être forcé à revoir vos priorités. Une restructuration s’imposait de l’intérieur afin de vous aider à vous détacher de certains encombrements. D’ailleurs, tout comme pour votre signe opposé du Taureau, vous avez été sous la pression des éclipses et d’une force karmique qui échappaient à votre contrôle. Vous avez dû lâcher prise sur tant de choses... À partir de l’été, le karma change de cap et vous rappelle que votre véritable force se manifeste lorsque vous osez être 100% vous-même. Personne ne fait jamais l’unanimité de toute façon, alors pourquoi ne pas assumer votre nature passionnée à fond? Sur une note plus positive, Jupiter le grand bienfaiteur entre dans votre secteur des relations à partir du mois de mai et vous promet de grandes récompenses. Le désir de trouver la bonne personne pour bâtir une relation à long terme pourrait bien être exaucé chez certains natifs (à condition de prendre votre temps, d’accord?). Le printemps est très prometteur sur le plan professionnel. De son côté, Saturne l’enseignant entre dans votre signe cousin du Poissons à partir de mars. Cela a un effet de sobriété émotionnelle propice à des apprentissages autour de thèmes comme la compassion et le pardon. Vous qui êtes déjà fin psychologue, vous ajoutez d’autres cordes à votre arc. Bref, une année de renaissance est en vue!

Sagittaire - 22 novembre au 21 décembre

Sagittaire célèbre: Hailey Bieber (22 novembre 1996)

Sagittaire ou ascendant Sagittaire, vous commencez l’année avec Jupiter, votre planète maîtresse, qui repart de l’avant dans votre signe cousin du Bélier. Ce feu vous énergise et vous motive plus que jamais à retrouver ou à garder votre cap! Vous avez envie de passer à l’attaque et de poursuivre certains rêves que vous aviez peut-être laissés de côté. Étant aventurier de nature, vous avez besoin de projets, d’expansion, de liberté. C’est ce qui vous garde en vie! Par contre, en ce début d’année, vous devez jeter un coup d’œil à vos finances pour vous assurer que vous avez les ressources nécessaires à la mise en place de tous vos beaux projets. D’ailleurs, ce thème risque d’être récurrent cette année. Cet aspect de la vie vous intéresse beaucoup. À partir de mai, Jupiter en Taureau – un signe beaucoup plus pratico-pratique – passe dans votre secteur du boulot et de la santé. Dévoué au travail, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous portez une attention particulière à votre corps et à votre santé. À l’ordre du jour: une remise en forme, plus de discipline et de meilleures habitudes de vie. Pourquoi pas? Vous êtes un bon vivant, vous exagérez même à l’occasion! Mais en ce moment, l’heure est à un mode de vie plus sain. Allez-y, le ciel vous soutient en ce sens. Saturne, de son côté, entre dans votre secteur de la famille, du cocon, ce qui augmentera peut-être vos responsabilités. Devrez-vous prendre davantage soin d’un proche? Pour que tout se déroule bien, restez flexible, ami Sagittaire!

Capricorne - 22 décembre au 19 janvier

Capricorne célèbre: Dove Cameron (15 janvier 1996)

Capricorne ou ascendant Capricorne, soupir de soulagement! Pluton, la planète des transformations profondes qui est en Capricorne depuis 2008 change enfin de signe! Enfin presque... À partir du printemps, elle met l’orteil chez votre voisin du Verseau, revient chez vous à l’été et quitte complètement votre signe à partir de 2024. Associée au pouvoir et à l’intensité, Pluton chamboule la vie de tous les natifs du Capricorne tout comme elle transforme profondément notre monde à tous. Vous avez dû examiner votre relation à vous-même et aux autres, revoir les thèmes associés à l’autorité, à l’intégrité, à la hiérarchie. Vous avez été forcé de gagner en maturité et, surtout, de vous ouvrir davantage émotionnellement. Pas facile, ami Capricorne! Mais voilà le moment de passer le flambeau. Cette dernière transition de Pluton vient peut-être tester la valeur de vos apprentissages. Cependant, si vous avez fait votre travail, vous réagissez avec tact et sagesse. En ce début d’année, vous êtes en grande réflexion sur le rôle qui vous a été attribué ou que vous avez choisi. Vous pourriez ressentir le besoin de vous redéfinir pour que votre réalité soit davantage en accord avec vos (nouvelles) aspirations. Jupiter le grand bienfaiteur, en Taureau à partir de mai, vous donne encore plus envie d’être vous-même, de rayonner, de vous exprimer. La relation que vous entretenez avec vos proches, surtout avec votre douce moitié, en bénéficie grandement. De son côté, Saturne, qui gouverne votre signe, entre dans votre secteur des communications et de la pensée à partir de mars. Vous êtes plus conscient des mots que vous utilisez, de vos processus mentaux. Dès lors, vous êtes appelé à parfaire vos échanges, à être plus ouvert et plus inclusif. Belle perspective, non?

Verseau - 20 janvier au 18 février

Verseau célèbre: Ludivine Reding (6 février 1997)

Verseau ou ascendant Verseau, vous qui incarnez l’ère nouvelle de transformation dans laquelle nous entrons, êtes- vous prêt à l’arrivée de Pluton dans votre signe? Bien sûr que oui, puisque vous êtes né pour cette époque! Deux planètes gouvernent votre signe: Saturne le traditionnel et Uranus l’innovateur. Ce mélange peu conventionnel de traditions et d’innovations est parfait pour faire le pont entre l’ancien et le nouveau monde. D’ailleurs, vous êtes l'antihéros par excellence, naturellement attiré par les marginaux et les laissés-pour-compte de la société. L’arrivée de Pluton en Verseau pourrait certainement éveiller en vous le désir de vous impliquer davantage dans certaines causes ou d’exprimer vos opinions plus fortement. Par contre, vous devez veiller à ne pas appliquer à tout vent une logique trop rigide... Signe d’air fixe, vous pouvez parfois être inflexible dans vos idées. À partir du mois de mars, cependant, Saturne entre en Poissons avec en tête l’idée de vous adoucir. Il vous pousse à valoriser votre monde émotionnel et à mieux prendre soin de votre santé intérieure. De cette façon, vous serez plus fort et mieux équipé pour faire face aux aléas de la vie. Une meilleure gestion de vos finances est aussi à l’ordre du jour en 2023. En début d’année, Jupiter le grand bénéfique énergise le secteur de vos communications et vous donne les bons mots pour convaincre quiconque de votre talent. Foncez! Et puis, en raison du passage en Taureau à partir de mai, les questions familiales sont au cœur de vos préoccupations. Votre cocon aussi! Certains natifs ressentent l’appel d’un déménagement, d’une nouvelle maison, et une belle occasion pourrait se présenter. À l’été, Vénus dans votre signe opposé du Lion vous fait vous poser des questions sur certaines relations proches ou en revaloriser d’autres du passé. À voir!

Poissons - 19 février au 20 mars

Poissons célèbre: Rihanna (20 février 1988)

Poissons ou ascendant Poissons, quelle période pour vous! J’espère que vous avez bien profité des largesses de Jupiter dans votre signe en 2022! Cette année, c’est Saturne, ce professeur assez austère, qui vient vous rendre visite. Nous sommes bien loin du joyeux et optimiste Jupiter... Mais voyez-vous, vous êtes invité à commencer un nouveau cycle d’évolution et de croissance interne. Vous qui êtes bien connu pour votre nature rêveuse et romantique, vous devez aussi parfois affronter des épisodes de vague à l’âme qui vous entraînent vers le large. Saturne, qui arrive à ce moment-ci de votre vie, vient vous aider à structurer votre monde et rendre possibles vos espoirs de demain. Mais ça ne se fera pas tout seul, vous devrez travailler, vous devrez surmonter vos peurs, ne pas vous défiler et regarder la réalité en face. L’heure est venue de tourner votre regard vers l’intérieur et de faire l’inventaire de ce qui a fonctionné (ou non) pour vous. C’est le temps de bâtir sur du concret, de devenir plus discipliné. En mai, Jupiter, votre planète maîtresse, passe en Taureau, ce qui a un effet stabilisant et améliore vos communications. D’ici là, Jupiter sera en Bélier et, si vous ne faites pas attention, l’argent pourrait bien vous filer entre les doigts. Posez-vous la question: êtes-vous en train de compenser un vide émotionnel? Si oui, comment pourriez-vous y remédier? En 2023, les signes de terre sont en profonde réflexion autour des questions économiques et des ressources. Voilà qui est bon pour votre portefeuille. À la fin de l’été, un rétrograde de Mercure dans votre signe opposé de la Vierge vient mettre de l’ordre dans vos histoires de cœur. De belles discussions permettent d’éclaircir une situation et de consolider vos liens. Bravo! Cette année, on mise sur du concret, ami Poissons!

