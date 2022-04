Harry Styles s'ouvre candidement sur sa sexualité pour la première fois

Harry Styles s'est ouvert sur sa sexualité lors d'une entrevue au magazine Better Homes and Gardens. Le chanteur se sentait embarrassé par le sujet lorsqu'il faisait partie du boys band One Direction.

Son passé avec One Direction

La star britannique a commencé à faire une grande introversion de son passé avec un thérapeute, entre autres, comme de membre des One Direction.

«Pendant longtemps, je sentais que la seule chose qui m'appartenait était ma vie sexuelle.» «Je me sentais gêné de ça, embarrassé à la simple idée que les gens sachent que j'ai une sexualité, sans même mentionner avec qui.»

Quand il faisait partie de One Direction, Harry Styles devait être particulièrement prudent par rapport à ses comportements et à qui il devait faire confiance. Cette période a été éprouvante et stressante pour le jeune homme qu'il était. Il y avait des closes dans ses contrats, mentionnant qu'il ne devait rien faire qui était qualifié de «de mauvais goût» puisque pour faire partie du groupe, les membres devaient être impeccables tout en donnant l'air d'être des bad boys.

Sa prise de conscience

Quand il a eu 26 ans, Harry a eu une prise de conscience. « Pourquoi j'ai honte? J'ai 26 ans, je suis un homme célibataire depuis un an, alors oui, j'ai des relations sexuelles.»

«Je suis très ouvert avec mes amis, mais c'est mon expérience, c'est la mienne.». Celui qui est sous les projecteurs depuis plus d'une dizaine d'années maintenant ne veut pas mettre d'étiquette sur sa sexualité. Il est en couple avec Olivia Wilde depuis bientôt deux ans et des rumeurs de fiançailles sont dans l'air.

Son message

Harry a été vu en couverture de magazine avec une robe et ne se limite aucunement par rapport à la mode, redéfinissant les codes. Il montre aussi souvent des drapeaux de la communauté LGBTQ+ sur scène et fait des dons réguliers à la communauté queer.

«Le point principal est où est-ce qu'on devrait se diriger, soit d'accepter tout le monde et d'être plus ouvert, c'est ce qui est important.» Il ajoute «Ce n'est pas de tout étiquetter, on ne devrait pas avoir à justifier et clarifier quelles cases on remplit.»

Soyez à l'affût de nos plus récentes vidéos:

13 couples de vedettes québécoises en 2022

s

Découvrez la série Transition en 3 temps!